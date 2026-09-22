Lâm Đồng di dời 22 hộ dân với 125 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở

Trước nguy cơ sạt lở, UBND xã Đam Rông 4 đã thực hiện 2 đợt di dời người dân đến nơi an toàn với tổng số 22 hộ và 125 nhân khẩu. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Đồi đất phía taluy dương thuộc khu A của Dự án khu dân cư K’Nớ 5 xuất hiện tình trạng sụt lún, đe dọa nhiều nhà dân. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Khu dân cư K’Nớ 5 hiện đã được bàn giao 73 lô đất cho người dân tái định cư và tình trạng sạt lở đã xảy ra từ những mùa mưa năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Một hộ dân tại khu dân cư K’Nớ 5 (xã Đam Rông 4) đã bị sạt một phần nhà bếp và đang tiếp tục diễn tiến nguy hiểm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Một số hộ tại khu dân cư K’Nớ 5 đã bị sạt lở làm trôi các công trình phụ trong mùa mưa. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Nhiều căn nhà từ vị trí D1 đến D10 bị sạt lở nghiêm trọng, tiến sát đến mép phía sau nhà. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sau những trận mưa kéo dài, một mảng đồi đất đã bị sụt lún, đe dọa nhiều căn nhà tại khu dân cư K’Nớ 5 (xã Đam Rông 4, Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)