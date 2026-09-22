Lâm Đồng: Di dời 125 người khỏi vùng sạt lở K'Nớ 5

Ngày 22/9, UBND xã Đam Rông 4 cho biết, địa phương đã hoàn thành 2 đợt di dời người dân ra khỏi những khu vực được xác định có nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại khu dân cư K’Nớ 5, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Theo chính quyền địa phương, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến khu vực phía sau nhà dân, từ vị trí A1 đến A20, tiếp tục xuất hiện sụt lún, sạt lở taluy dương. Đáng lo ngại, tại một số điểm, đất đã sạt trượt đến sát mép nhà, nguy cơ tiếp tục sạt xuống trong điều kiện mưa lớn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Sạt lở đất ở khu dân cư K'nớ 5.

Khu vực phía sau, nơi 15 hộ dân với khoảng 90 nhân khẩu sinh sống đang được xác định có nguy cơ sạt trượt cao. Phạm vi khu vực nguy hiểm có độ cao từ 30-50m, độ dốc khoảng 45-60 độ, kéo dài khoảng 500m và rộng khoảng 50m.

Không chỉ taluy dương, nhiều vị trí trong khu dân cư còn xuất hiện nguy cơ sạt lở taluy âm. Một số mảng đất đồi phía sau khu tái định cư đã bị kéo sập, tạo những hàm ếch lớn dưới chân taluy. Những dấu hiệu này cho thấy địa hình đang tiếp tục biến đổi, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, nhất là khi mưa lớn tiếp diễn.

Tại khu vực các lô B và từ D1 đến D10, tình trạng sạt lở diễn biến nghiêm trọng, đất đá đã làm trôi một số công trình phụ của người dân. Đặc biệt, có điểm sạt lở sát khu vực nhà ở, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các gia đình.

Trước tình hình trên, UBND xã Đam Rông 4 đã xây dựng phương án, tổ chức vận động và di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Qua 2 đợt, 22 hộ với 125 nhân khẩu đã được đưa đến nơi an toàn.

Trong thời gian người dân phải di dời để tránh nguy hiểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đam Rông 4 đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân phải rời khỏi khu dân cư K’Nớ 5, giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Sạt lở đất ở khu dân cư K'nớ 5 diễn biến phức tạp.

Dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn khu dân cư K’Nớ 5, xã Đam Rông 4 được UBND huyện Lạc Dương cũ phê duyệt và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng Lạc Dương (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương) làm chủ đầu tư. Dự án đã triển khai thực hiện, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2020. Tổng số lô đất đã cấp cho các hộ dân là 73 lô, trong năm 2020 giao 15 lô/15 hộ là các hộ nằm trong vị trí có nguy cơ sạt lở. Năm 2022 giao 52 lô/52 hộ trong diện nguy cơ sạt lở và các hộ không có đất ở. Năm 2025 giao 6 lô/6 hộ bị thu hồi đất ở để thực hiện dự án thi công tuyến đường ĐT722.