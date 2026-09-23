Lâm Đồng: Đèo Gia Bắc sạt lở, tạm cấm phương tiện lưu thông

Ngày 23/9, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 tiếp tục xảy ra sạt lở do mưa lớn kéo dài. Vị trí sạt lở tại Km50+1 cũng là khu vực đang được các đơn vị thi công khắc phục điểm sạt lở cũ theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lượng lớn đất đá đổ xuống mặt đường khiến phương tiện không thể di chuyển được.

Sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng địa phương được bố trí canh gác, đặt biển cảnh báo ở 2 đầu khu vực. Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu, di chuyển theo tuyến đường khác để đảm bảo an toàn.

UBND xã Sơn Điền đã báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, đồng thời đề xuất tạm cấm phương tiện qua lại khu vực đèo Gia Bắc trong thời gian xử lý điểm sạt lở.

Trước đó, từ ngày 20/5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã tạm thời dừng lưu thông đoạn Km43+500 - Km54 trên quốc lộ 28 để triển khai công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, mưa kéo dài khiến nền đất tiếp tục bão hòa nước, gây khó khăn cho việc thi công và xử lý các điểm sạt lở trên tuyến.

Đèo Gia Bắc là tuyến giao thông qua khu vực đồi núi của tỉnh Lâm Đồng, thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Từ năm 2025, nhiều vị trí trên tuyến đã bắt đầu bị sạt lở, hư hỏng.