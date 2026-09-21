Lâm Đồng: Đèo Đại Ninh liên tiếp sạt lở, đất đá tràn xuống đường

Sáng 21-9, lực lượng chức năng xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) khẩn trương thu dọn đất đá, khắc phục vụ sạt lở tại khu vực giữa đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B.

Đất đá từ taluy đổ xuống mặt đường, che lấp một phần làn xe trên đèo Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng)

Theo đại diện UBND xã Phan Sơn, vụ sạt lở xảy ra khoảng 0 giờ cùng ngày. Đất đá từ taluy bên đường đổ xuống, che lấp một phần làn đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua đèo.

Phát hiện sự cố, người dân đặt cảnh báo, nhắc các phương tiện giảm tốc độ và báo lực lượng chức năng. Công an khu vực có mặt, phối hợp các đơn vị liên quan huy động nhân lực, phương tiện thu dọn đất đá.

Đến khoảng 6 giờ 30, các phương tiện có thể lưu thông chậm qua phần đường còn lại. Lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, cảnh báo người dân giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhất là khi trời mưa.

Khoảng 10 giờ ngày 20-9, tại khu vực đèo Đại Ninh cũng xảy ra sạt lở đất

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 20-9, tại đèo Đại Ninh cũng xảy ra một vụ sạt lở đất đá xuống mặt đường ở mức độ nhẹ, đã được lực lượng chức năng khắc phục.

Quốc lộ 28B là tuyến giao thông quan trọng nối Phan Thiết với Đà Lạt. Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường đang thi công, một số đoạn chưa hoàn thiện. Khu vực đèo Đại Ninh có địa hình đồi núi, taluy cao, nguy cơ sạt lở tăng trong mùa mưa. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế thận trọng khi qua đèo, quan sát các vị trí taluy, tránh dừng đỗ tại khu vực có nguy cơ sạt lở.