Sạt lở tại Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ Lâm Hà diễn biến nghiêm trọng và tỉnh Lâm Đồng đã cấm lưu thông qua đoạn đường này từ tối 30/10/2026

Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Cao Sơn Dũng vừa ký Tờ trình số 1370/TTr-SXD đề nghị UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sụt lún, sạt trượt đoạn Km136+800 - Km136+900 trên Quốc lộ 28.

Theo Sở Xây dựng, các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến ngày 30/10/2026 đã gây sạt trượt đất, sụt lún nền, mặt đường và hư hỏng các công trình phụ trợ tại đoạn tuyến qua xã Phúc Thọ Lâm Hà.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với địa phương xác định thiệt hại, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Việc rào chắn tại đoạn Quốc lộ 28 bị sạt lở được tỉnh Lâm Đồng triển khai từ tối 30/10 cho tới nay

Lực lượng chức năng đã lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác, điều tiết giao thông và thu dọn đất, đá sạt lở.

Ngày 3/11/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ tại đoạn tuyến này.

Đến thời điểm hiện tại, đoạn đường vẫn phải rào chắn, cấm phương tiện lưu thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đất, đá lăn xuống mặt đường, đe dọa an toàn giao thông.

Nhiều người dân không nắm được việc Lâm Đồng cấm đường và vẫn di chuyển đến đoạn sạt lở trên Quốc lộ 28 vào ban đêm, sau đó buộc phải quay đầu

Để khắc phục sự cố, Sở Xây dựng đề xuất xây dựng cầu cạn dài 138 m vượt đoạn sạt trượt, kết hợp điều chỉnh cục bộ tuyến đường về phía taluy âm. Giải pháp này nhằm hạn chế sự phụ thuộc của công trình vào nền đất đang có nguy cơ mất ổn định.

Kinh phí dự kiến khoảng 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện 6 tháng. Sở Xây dựng đề xuất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 quản lý, thực hiện công trình.

Tình trạng sạt lở trên Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng khá phức tạp và cần sớm có giải pháp xử lý triệt để

Theo Sở Xây dựng, việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sẽ giúp rút ngắn thủ tục đầu tư xây dựng. Đơn vị được giao quản lý công trình có thể chủ động quyết định trình tự khảo sát, thiết kế, thi công mà không phải đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

Trong đó, có thể triển khai đào hạ mái taluy để giảm nguy cơ sạt trượt trước khi khảo sát, thiết kế cầu cạn.

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông và khôi phục lưu thông trên Quốc lộ 28.

Cấm lưu thông đoạn sụt lún trên Quốc lộ 28 từ tối 30/10/2026

Từ 18 giờ ngày 30/10/2026, Lâm Đồng cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua đoạn Km136+800 - Km136+900 trên Quốc lộ 28, thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà, cho đến khi có thông báo mới.

Hướng dẫn di chuyển của Lâm Đồng sau khi Quốc lộ 28 bị cấm đường do ảnh hưởng sạt lở

Phương tiện giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt được hướng dẫn đi theo 2 hướng thay thế: qua đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, kết nối qua khu vực Bảo Lâm ra Quốc lộ 20; hoặc theo Tỉnh lộ 4B, Quốc lộ 27 và ĐT722 để đến Đà Lạt.