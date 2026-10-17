Lâm Đồng đề xuất hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Lâm Đồng đề xuất tăng cường hợp tác với các cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp của Nhật Bản nhằm ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái và nâng cao giá trị kinh tế từ rừng - Ảnh minh họa

Với lợi thế về tài nguyên rừng và nhu cầu đổi mới phương thức quản lý, bảo vệ rừng theo hướng bền vững, Lâm Đồng đang hướng đến việc mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp cận các giải pháp khoa học, công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn. Trong đó, khu vực Kyushu – Okinawa của Nhật Bản được đề xuất là đối tác tiềm năng, với thế mạnh về nghiên cứu, phát triển công nghệ và mạng lưới các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp.

Đề xuất này được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đưa ra trong quá trình tham gia ý kiến về thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh với các địa phương khu vực Kyushu – Okinawa, trên cơ sở đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 3011/SNgV-HTQT ngày 13/10/2026.

Là địa phương có diện tích rừng lớn và tài nguyên rừng đa dạng, Lâm Đồng có nhiều tiềm năng phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, vừa nâng cao chất lượng rừng, vừa gia tăng giá trị kinh tế từ tài nguyên rừng. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, việc tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ và trao đổi kinh nghiệm quản lý là một trong những hướng đi cần được quan tâm.

Một trong những lĩnh vực được đề xuất ưu tiên là ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Các giải pháp như công nghệ số, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS), thiết bị bay không người lái và công nghệ cảnh báo, giám sát tài nguyên rừng có thể mở ra thêm phương thức theo dõi diễn biến rừng, hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ và nâng cao hiệu quả quản lý trên thực địa.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, Lâm Đồng cũng quan tâm trao đổi kinh nghiệm về phục hồi và nâng cao chất lượng rừng, các biện pháp kỹ thuật lâm sinh và phát triển rừng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh công tác quản lý rừng không chỉ hướng đến bảo vệ diện tích hiện có, mà còn chú trọng phục hồi hệ sinh thái, nâng cao chất lượng rừng và duy trì các giá trị môi trường lâu dài.

Lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp cũng được đặt ra trong chương trình hợp tác dự kiến. Tỉnh mong muốn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm về chọn tạo, sản xuất và quản lý giống cây lâm nghiệp năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương. Việc lựa chọn giống phù hợp, kết hợp với kỹ thuật trồng và chăm sóc hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng rừng trồng, cải thiện hiệu quả sản xuất và sử dụng tốt hơn quỹ đất lâm nghiệp.

Cùng với đó, Chi cục Kiểm lâm đề xuất quan tâm các giải pháp nâng cao giá trị kinh tế từ rừng, sử dụng hiệu quả nguyên liệu gỗ và phụ phẩm lâm nghiệp. Kinh nghiệm về điều tra, kiểm kê và quản lý dữ liệu tài nguyên rừng cũng là nội dung cần được trao đổi, hướng đến tăng cường cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, theo dõi và hoạch định các giải pháp phát triển lâm nghiệp.

Để những định hướng trên có thể từng bước đi vào thực tiễn, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản quan tâm hỗ trợ giới thiệu, kết nối Lâm Đồng với các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học – công nghệ và doanh nghiệp tại Kyushu – Okinawa có thế mạnh phù hợp.

Thông qua hoạt động kết nối, tỉnh kỳ vọng có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các mô hình và giải pháp công nghệ để nghiên cứu khả năng áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Đây cũng là bước chuẩn bị nhằm mở rộng hợp tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.

Việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp, nếu được triển khai trên cơ sở nhu cầu thực tế và lựa chọn đúng giải pháp phù hợp, sẽ góp phần hỗ trợ Lâm Đồng hướng đến mục tiêu phát triển rừng bền vững, hài hòa giữa bảo vệ hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị kinh tế từ rừng./.