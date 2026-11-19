Sản xuất hoa tại Lâm Đồng có nhiều tiềm năng phát triển thông qua hợp tác nghiên cứu, chọn tạo giống mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến, hướng đến nâng cao chất lượng và tính bền vững của sản phẩm

Từ nhập khẩu giống đến đề xuất hợp tác nghiên cứu

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến ngày 16/11/2026, đơn vị đã theo dõi kiểm dịch đối với 15.370 cây hoa lan hồ điệp lai và 150 cây mô giống hoa cúc do Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm nhập khẩu từ Đức phục vụ sản xuất.

Từ hoạt động tiếp nhận nguồn giống, Chi cục đề xuất mở rộng hợp tác sang nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trong ngành rau, hoa.

Các nội dung được đề xuất gồm nghiên cứu mô hình sản xuất rau, hoa theo phương pháp hữu cơ, canh tác bền vững; nghiên cứu, chọn tạo giống mới phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh. Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp trong chuyển giao công nghệ, nhập khẩu và phát triển giống chất lượng cao.

Đây là những đề xuất chuyên môn nhằm mở rộng nội dung hợp tác, chưa phải các chương trình, dự án đã được triển khai.

Gắn phát triển giống với điều kiện canh tác

Đối với sản xuất rau, hoa, tiếp cận giống mới cần đi cùng đánh giá khả năng thích nghi và yêu cầu chăm sóc tại địa phương. Chất lượng sản phẩm, hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào điều kiện đất đai, nguồn nước, khí hậu và quy trình canh tác.

Vì vậy, hợp tác nghiên cứu cần kết nối từ khâu giống đến kỹ thuật sản xuất. Các mô hình thử nghiệm là cơ sở để theo dõi sinh trưởng, chất lượng, mức sử dụng vật tư và khả năng đáp ứng thị trường trước khi mở rộng.

Với nội dung nghiên cứu sản xuất theo phương pháp hữu cơ, việc lựa chọn giống phải được xem xét cùng quy trình quản lý đất, nước, dinh dưỡng và dịch hại theo tiêu chuẩn dự kiến áp dụng. Nguồn giống nhập khẩu hoặc công nghệ hiện đại tự thân không xác lập tính hữu cơ của sản phẩm.

Sự tham gia của doanh nghiệp có thể giúp gắn hoạt động nghiên cứu với nhu cầu sản xuất và tiêu thụ. Qua đó, kết quả chọn tạo, thử nghiệm giống có thêm điều kiện được ứng dụng, thay vì chỉ dừng ở đánh giá kỹ thuật.

Từ đề xuất của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nội dung hợp tác với Đức được đặt theo hướng kết hợp tiếp nhận giống với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Việc cụ thể hóa đối tác, nội dung thử nghiệm và tiêu chí đánh giá sẽ là bước cần thiết để lựa chọn những giải pháp phù hợp cho ngành rau, hoa Lâm Đồng.