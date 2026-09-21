Lâm Đồng: Đề xuất giải pháp xử lý triệt để điểm sạt lở đèo Prenn

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Lâm Đồng, từ tháng 6/2026 đến nay, tại vị trí này đã xảy ra 8 lần sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ rất cao đối với người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Sở Xây dựng đề xuất phương án bạt hạ mái taluy dương tại phạm vi sạt trượt ở đèo Prenn. Ảnh: CTTĐTLĐ.

Qua khảo sát, mái taluy đào tại khu vực sạt lở cao khoảng 20-25m, dài khoảng 120m. Khu vực có địa chất là đất xen lẫn đá mồ côi, hiện đã mất ổn định tổng thể và xuất hiện sạt trượt khi trời mưa.

Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, Sở Xây dựng Lâm Đồng đề xuất phương án bạt hạ mái taluy dương trong phạm vi bị sạt trượt, đồng thời gia cố mái taluy bằng hệ lưới thép xoắn kép, định vị bằng đinh neo thép dài 6m, bố trí với mật độ ô 2x2m.

Phương án này nhằm tăng khả năng ổn định mái taluy, hạn chế đất đá tiếp tục trượt xuống mặt đường trong thời gian tới.

Vị trí thường xuyên sạt lở trên đèo Prenn, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CTTĐTLĐ.

Trước đó, để sớm xử lý sạt lở tại đèo Prenn, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, làm cơ sở triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Trước mắt, các cơ quan chức năng tiếp tục phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn qua đèo Prenn; đồng thời bố trí một tổ thường trực 24/24h để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ngoài đèo Prenn, Sở Xây dựng được UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khảo sát kỹ toàn bộ các vị trí đã xảy ra sạt trượt và những khu vực có nguy cơ sạt lở để đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp.