Theo đề xuất, sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Lâm Đồng đến doanh nghiệp lữ hành, đối tác, nhà đầu tư và du khách trong nước, quốc tế. Đồng thời, tạo diễn đàn kết nối, giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, nội địa với doanh nghiệp dịch vụ du lịch của tỉnh; thúc đẩy liên kết xây dựng sản phẩm, chương trình du lịch và phát triển thị trường khách.

Đoàn khảo sát, kết nối phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa), trong khuôn khổ chương trình khảo sát, kết nối phát triển du lịch

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 800 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác du lịch trong nước, quốc tế; cơ quan truyền thông, báo chí, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL), nhà sáng tạo nội dung du lịch; các hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải, nhà đầu tư và đối tác xúc tiến du lịch.

Đáng chú ý, chương trình dự kiến có sự tham gia của 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (Buyer quốc tế) đến từ các thị trường trọng điểm và tiềm năng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ...; 200 doanh nghiệp lữ hành lớn của Việt Nam và 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch của Lâm Đồng cùng một số tỉnh lân cận.

Thông qua hoạt động kết nối trực tiếp, các doanh nghiệp du lịch địa phương có cơ hội giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác kinh doanh. Qua đó, góp phần tăng cường xúc tiến, thu hút khách quốc tế, mở rộng thị trường khách đến Lâm Đồng, nhất là thông qua liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, đơn vị vận chuyển và đối tác du lịch.

Đoàn doanh nghiệp lữ hành thành phố Đồng Nai tham quan Happy Hills Đà Lạt. Ảnh: Nguyên Vũ

Theo kế hoạch dự kiến, Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2027 tại Lâm Đồng diễn ra trong 4 ngày, với 4 hoạt động chính: Họp báo giới thiệu sự kiện và quảng bá du lịch Lâm Đồng; chương trình khảo sát sản phẩm, điểm đến du lịch của tỉnh; chương trình khai mạc, gặp gỡ, ký kết hợp tác và kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch (B2B); Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2027.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đề xuất thời gian tổ chức từ ngày 22/9 - 25/9/2027 hoặc từ ngày 29/9 - 2/10/2027 tại khu vực Đà Lạt.

Việc đăng cai sự kiện được kỳ vọng góp phần tăng cường quảng bá thương hiệu du lịch Lâm Đồng, mở rộng kết nối với các thị trường khách quốc tế, đồng thời từng bước đưa địa phương trở thành điểm đến tổ chức các sự kiện, diễn đàn kết nối du lịch có quy mô quốc gia và quốc tế.