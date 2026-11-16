Lâm Đồng đề xuất đăng cai Ngày Lữ hành Việt Nam 2027

Lâm Đồng đón và hướng dẫn Đoàn Lữ hành Liên bang Nga tham quan, trải nghiệm tại Bàu Trắng

Sự kiện hướng đến quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Lâm Đồng đến doanh nghiệp lữ hành, đối tác, nhà đầu tư và du khách trong nước, quốc tế. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước gặp gỡ, kết nối với các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch của tỉnh, mở rộng hợp tác xây dựng sản phẩm và chương trình du lịch, phát triển thị trường khách.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 800 đại biểu, gồm: các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác du lịch trong nước, quốc tế; các cơ quan truyền thông, báo chí, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL), nhà sáng tạo nội dung du lịch trong nước và quốc tế; các hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải, nhà đầu tư và các đối tác xúc tiến du lịch.

Trong đó, có khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (Buyer quốc tế) đến từ các thị trường trọng điểm và tiềm năng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ...; 200 doanh nghiệp lữ hành lớn của Việt Nam; 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch của Lâm Đồng và một số tỉnh lân cận.

Đoàn doanh nghiệp Lữ hành TP Đồng Nai tham quan Happy Hills Đà Lạt

Theo kế hoạch, “Ngày Lữ hành Việt Nam” tại Lâm Đồng sẽ tổ chức từ ngày 22/9 - 25/9/2027. Trong 4 ngày diễn ra, dự kiến sẽ có 4 hoạt động chính: Họp báo giới thiệu hoạt động, quảng bá du lịch Lâm Đồng; khảo sát sản phẩm, điểm đến du lịch Lâm Đồng; khai mạc, gặp gỡ, ký kết hợp tác và kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch (B2B); diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2027.

Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh

Việc đăng cai sự kiện được kỳ vọng mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng với các đối tác trong và ngoài nước, nhất là các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và đơn vị vận chuyển. Qua đó, góp phần xúc tiến, thu hút khách quốc tế, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế của Lâm Đồng trên bản đồ du lịch.

Được biết, Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm và định vị Gia Lai là điểm đến đa trải nghiệm.