Giải pháp kỹ thuật thích ứng thiên tai này nhằm sớm khôi phục mạch kết nối giao thông, giảm chi phí đi lại, vận chuyển cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao độ bền vững của hạ tầng trước biến đổi khí hậu.

Sạt lở trên Quốc lộ 28 ảnh hưởng đến kết nối giao thông giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt, đặt ra yêu cầu đầu tư hạ tầng có khả năng thích ứng với điều kiện địa chất và thiên tai. (Ảnh: C.H)

Đoạn Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ Lâm Hà (từ Km136+800 đến Km136+900) vẫn đang bị rào chắn, cấm phương tiện qua lại từ 18 giờ ngày 30/10/2026 do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến cuối tháng 10/2026 gây sạt trượt đất, sụt lún nền mặt đường và hư hỏng hạ tầng phụ trợ.

Sự cố tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đất đá lăn xuống mặt đường; thực tế đã ghi nhận nhiều người dân chưa nắm thông tin cấm đường vẫn di chuyển vào ban đêm rồi phải quay đầu, gây tốn kém thời gian, chi phí và phát sinh rủi ro mất an toàn giao thông.

Phương án làm cầu cạn nhằm tăng khả năng thích ứng thời tiết cực đoan và khôi phục lưu thông trên Quốc lộ 28 (Ảnh: C.H)

Để xử lý triệt để điểm sạt lở, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Cao Sơn Dũng ký Tờ trình số 1370/TTr-SXD đề xuất phương án xây dựng cầu cạn dài gần 140 m vượt qua khu vực sạt trượt, kết hợp điều chỉnh cục bộ hướng tuyến về phía taluy âm. Thay vì đắp nền trên nền đất đang có nguy cơ mất ổn định, việc làm cầu cạn giúp công trình giảm phụ thuộc vào địa chất yếu, tăng khả năng chống chịu trước mưa lũ cực đoan và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Công trình dự kiến có kinh phí khoảng 150 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện 6 tháng; Sở Xây dựng đề xuất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm đơn vị quản lý, thực hiện.

Việc sớm khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 28 giúp giảm chi phí, thời gian đi lại và vận chuyển cho người dân, doanh nghiệp giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt. (Ảnh: C.H)

Đáng chú ý, Sở đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để rút ngắn thủ tục đầu tư, cho phép chủ động trình tự khảo sát, thiết kế, thi công (như đào hạ mái taluy giảm nguy cơ sạt trượt trước khi thiết kế, làm cầu cạn) mà không phải qua bước đấu thầu lựa chọn nhà thầu thông thường.

Việc sớm tái lập thông tuyến trên Quốc lộ 28 có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống dân sinh và hoạt động kinh tế, lưu thông hàng hóa giữa khu vực Gia Nghĩa với Đà Lạt và các vùng lân cận. Trong thời gian chờ thi công khắc phục, các phương tiện lưu thông giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt được phân luồng theo hai hướng thay thế: đi qua đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 nối sang khu vực Bảo Lâm ra Quốc lộ 20, hoặc đi theo Tỉnh lộ 4B, Quốc lộ 27 và ĐT722 để về Đà Lạt.