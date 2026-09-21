Lâm Đồng đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đắk Snao

Vết nứt đất kéo dài tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng

Theo tờ trình, đến ngày 19/9/2026, tại khu vực thôn Đắk Snao xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún đất với độ sâu trung bình khoảng 20 cm. Nhiều đường nứt kéo dài dọc theo sườn đồi và khu dân cư, phạm vi khoảng 300 m, chiều rộng vết nứt từ 6–17 cm, diễn biến nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng. Tổng diện tích khu vực bị ảnh hưởng, có hiện tượng sụt lún và nguy cơ sạt trượt cao ước tính hơn 4 ha.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá nền đất tại khu vực đang có dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng. Nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn hoặc mưa cường độ cao, nước thấm sâu có thể làm gia tăng nguy cơ sạt trượt, sụp đổ đất đá trên diện rộng, trực tiếp đe dọa tính mạng, sức khỏe và nhà ở của người dân.

Từ ngày 1–18/9, tình trạng sụt lún, sạt trượt đã ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ với 454 nhân khẩu tại thôn Đắk Snao. Trước nguy cơ mất an toàn, địa phương đã tổ chức di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Căn cứ các quy định hiện hành về công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng tình trạng tại thôn Đắk Snao thuộc trường hợp cần triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp để ngăn chặn, hạn chế hậu quả và khắc phục thiệt hại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn./.