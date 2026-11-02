Lâm Đồng đề xuất công bố tình huống khẩn cấp tại Quốc lộ 28

Nền đường Quốc lộ 28 đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị sụt lún diễn biến phức tạp

Ngày 2/11, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã trình UBND tỉnh xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng trên Quốc lộ 28. Vị trí đề xuất nằm tại Km136+800 - Km136+900, thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà.

Theo Tờ trình số 1299/TTr-SXD ngày 2/11/2026, mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến ngày 30/10 đã gây sạt trượt, sụt lún nền, mặt đường và các công trình phụ trợ. Sự cố tiếp tục diễn biến phức tạp, nền đường có nguy cơ tiếp tục đứt gãy, gây chia cắt giao thông.

Trước tình hình này, ngày 29/10, Sở Xây dựng ban hành thông báo phân luồng, cấm phương tiện lưu thông qua đoạn Km136+800 - Km136+900 kể từ 18 giờ ngày 30/10 để bảo đảm an toàn.

Tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức rào chặn, cấm đi qua đoạn sạt lở trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng phối hợp với UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà, UBND xã Tà Đùng và lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức rào chắn, lắp biển cảnh báo, làm đường tạm và điều tiết phương tiện. Lực lượng chức năng được bố trí trực gác tại khu vực sạt lở.

Cùng với các biện pháp trước mắt, Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 kiểm tra hiện trường, đề xuất phương án thiết kế nhằm bảo đảm ổn định lâu dài đoạn tuyến.

Khu vực xảy ra sự cố thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn Di Linh - Gia Nghĩa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư. Các đơn vị đang lập thiết kế sau thiết kế cơ sở để lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

Sụt lún Quốc lộ 28 đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà đang diễn biến hết sức phức tạp

Theo Sở Xây dựng, trong điều kiện thời tiết còn phức tạp, tình trạng sạt lở chưa ổn định, việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai là cần thiết. Việc công bố tình huống khẩn cấp sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức sửa chữa, khắc phục hư hỏng, bảo đảm giao thông trước mắt và lâu dài.

Sở Xây dựng viện dẫn Nghị định số 53/2026/NĐ-CP và Nghị định số 66/2021/NĐ-CP, trong đó quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xảy ra trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Khu vực Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện cung trượt diễn biến phức tạp

Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT cũng quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định công bố và kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp tại đoạn Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nền đường Quốc lộ 28 đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục bị chia cắt

Lưu ý khi di chuyển hướng Đà Lạt - Gia Nghĩa:

Trong thời gian cấm đường, phương tiện giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt có thể lựa chọn 2 lộ trình thay thế.

Hướng thứ nhất, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo Quốc lộ 28 đến Km181+560, rẽ đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, đến ĐT725 tại Km132+000 rồi ra Quốc lộ 20 để đi Đà Lạt và ngược lại.

Hướng thứ hai, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn theo Quốc lộ 28 đến Km257+230, rẽ vào Tỉnh lộ 4B đến Quốc lộ 27 tại Km84+400. Từ đây, phương tiện tiếp tục theo Quốc lộ 27 ra Quốc lộ 20 hoặc đi theo ĐT722 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Hướng dẫn di chuyển của Lâm Đồng sau khi Quốc lộ 28 bị cấm đường do ảnh hưởng sạt lở