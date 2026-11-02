Lâm Đồng: Đề xuất chuyển hơn 0,26 ha rừng phòng hộ để khắc phục khẩn cấp sự cố sụt lún trên đèo Mimosa

Tuyến đèo Mimosa trên Quốc lộ 20, huyết mạch giao thông và kinh tế quan trọng kết nối Đà Lạt với các tỉnh miền Nam, đang đứng trước những thách thức về địa chất. Sau các đợt mưa lớn kéo dài, khu vực từ Km4+100 đến Km4+140 (thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt) đã xuất hiện các vết nứt kéo dài khoảng 40 mét, khoét sâu gần hết một làn xe và có xu hướng tiếp tục mở rộng, đe dọa trực tiếp đến kết cấu nền, mặt đường phía taluy âm.

Lâm Đồng đề xuất chuyển hơn 0,26 ha rừng phòng hộ để khắc phục nguy cơ sạt trượt trên đèo Mimosa. (Ảnh: C.H)

Vị trí này nằm sát khu vực từng xảy ra sự cố sạt lở nặng trong đợt mưa lũ tháng 11/2025, từng khiến tuyến đường bị chia cắt cục bộ và đòi hỏi nguồn lực lớn để thông xe tạm thời cũng như đưa cầu cạn vượt điểm sạt lở vào hoạt động.

Nhằm giải quyết dứt điểm điểm nghẽn hạ tầng này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Tờ trình số 17933/TTr-UBND đề nghị HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 0,26 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 156A (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để phục vụ thi công công trình khẩn cấp.

Theo hồ sơ thẩm định, đây là diện tích rừng gỗ tự nhiên lá kim giàu với trữ lượng gỗ hơn 55 mét khối do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý. Nguồn kinh phí thực hiện khoảng 44,55 tỷ đồng được điều chỉnh từ phần chi phí còn lại của dự án Cải tạo, nâng cấp đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20 đã được phê duyệt, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư chung và dự kiến hoàn thành ngay trong năm 2026.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự thảo nghị quyết vào danh mục trình kỳ họp chuyên đề tháng 11/2026. Đồng thời, cơ quan này đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát đầy đủ điều kiện, tiêu chí và thực hiện đúng trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc HĐND tỉnh.

Công tác xử lý hiện trường sau sạt lở trên đèo Mimosa đòi hỏi sự khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn tuyến đường. (Ảnh: C.H)

Việc triển khai công trình khẩn cấp tại đèo Mimosa không chỉ nhằm xử lý nguy cơ sạt trượt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, mà còn cho thấy yêu cầu chủ động quản trị rủi ro thiên tai trong phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh Lâm Đồng.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan và mưa lớn có thể tiếp tục gây áp lực lên các tuyến đường miền núi, việc duy trì kết nối thông suốt trên Quốc lộ 20 có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động giao thương, vận tải và du lịch của địa phương. Tuy nhiên, quá trình khắc phục sự cố cũng cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nhất là khi khu vực đề xuất chuyển đổi là rừng tự nhiên phòng hộ. Đây là yêu cầu cần được chú trọng để vừa nâng cao khả năng chống chịu của hạ tầng trước thiên tai, vừa bảo đảm sử dụng tài nguyên rừng có trách nhiệm, hướng tới phát triển bền vững.

Quá trình triển khai vì vậy cần bảo đảm đúng phạm vi được thông qua, tuân thủ quy định về lâm nghiệp và hạn chế tối đa tác động đến diện tích rừng còn lại.

Trong năm 2026, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua một số nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án hạ tầng và du lịch, trong đó có dự án khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 28 khu vực đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền; Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị tại xã Tân Thành và dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Những trường hợp này tiếp tục đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi đất rừng, bảo đảm các mục tiêu phát triển hạ tầng, kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.