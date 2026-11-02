Lâm Đồng đề xuất chuyển hơn 0,26 ha rừng khắc phục sụt lún đèo Mimosa

Khu vực xảy ra sụt lún tại Km4 của Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng

Theo dõi nguy cơ sạt trượt

Sau các đợt mưa lớn, Quốc lộ 20 qua đèo Mimosa, đoạn Km4+100 - Km4+140 xuất hiện các vết nứt dài khoảng 40 m. Vết nứt lấn gần hết một làn xe, thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Qua theo dõi, vết nứt có dấu hiệu tiếp tục mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, ảnh hưởng đến nền và mặt đường phía taluy âm. Cơ quan chức năng đã tăng cường theo dõi diễn biến địa chất, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Máy móc thi công khắc phục sự cố sụt lún trên đèo Mimosa, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Vị trí này nằm gần khu vực từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ tháng 11/2025, khiến Quốc lộ 20 qua đèo Mimosa bị chia cắt cục bộ. Sau sự cố, Bộ Xây dựng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đường.

Tại khu vực sạt lở trước đó, tuyến đường tạm được hoàn thành sau hơn 10 ngày thi công khẩn trương và thông xe vào ngày 30/11/2025. Tiếp đó, cầu cạn vượt điểm sạt lở được thông xe vào cuối tháng 4/2026, góp phần duy trì lưu thông trên tuyến.

Mặt đường khu vực sụt lún trên đèo Mimosa thêm hơn 5 m ở ta luy dương, tạo điều kiện cho phương tiện qua lại thuận lợi

Cuối tháng 9/2026, Sở Xây dựng Lâm Đồng yêu cầu mở rộng khoảng 150 m đường tại vị trí xuất hiện vết nứt ở Km4. Đoạn đường được mở rộng khoảng 5,2 m, sau đó thảm bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm. Các đơn vị cũng lắp đặt hộ lan, kẻ vạch sơn và bổ sung biển báo giao thông.

Trong thời gian thi công, cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến vết nứt và tình trạng địa chất để kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đèo Mimosa thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, được Bộ Xây dựng phê duyệt tháng 7/2022. Tháng 5/2026, Bộ Xây dựng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, điều chỉnh và bổ sung 44,55 tỷ đồng cho dự án.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu vừa khắc phục sụt lún trên đèo Mimosa, vừa bảo đảm giao thông không bị gián đoạn

Đề xuất chuyển mục đích 0,26 ha rừng

Ngày 19/10/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng có Tờ trình số 17933/TTr-UBND, đề nghị đăng ký xây dựng nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Nội dung này nhằm phục vụ công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên đèo Mimosa, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20.

Theo hồ sơ hiện trạng rừng được cơ quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định, diện tích đề xuất chuyển mục đích sử dụng là 0,2621 ha. Đây là diện tích rừng gỗ tự nhiên núi đất lá kim giàu, thuộc đất rừng phòng hộ tại lô 2, khoảnh 9, tiểu khu 156A, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tổng trữ lượng gỗ cây đứng được xác định là 55,141 m³. Diện tích này hiện do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý.

Tỉnh Lâm Đồng đang làm thủ tục đề xuất chuyển mục đích sử dụng hơn 0,26 ha rừng phòng hộ để khắc phục sụt lún trên tuyến đèo Mimosa

Theo UBND tỉnh, giá trị bổ sung dự kiến của công trình khoảng 44,55 tỷ đồng, sử dụng từ phần chi phí còn lại trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, không vượt tổng mức đầu tư của dự án. Tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan. Thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng là của HĐND tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng để khắc phục điểm sụt lún trên tuyến đèo Mimosa

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự thảo nghị quyết vào danh mục trình kỳ họp chuyên đề tháng 11/2026. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát đầy đủ điều kiện, tiêu chí và thực hiện đúng trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Trong năm 2026, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua một số nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án hạ tầng và du lịch. Trong đó có dự án khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 28 khu vực đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền; Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị tại xã Tân Thành; dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Trong năm 2026, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua nhiều nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án hạ tầng và du lịch