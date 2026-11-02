Lâm Đồng đề xuất chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái Thác Bà

Cổng vào Khu du lịch sinh thái Thác Bà

Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017, với diện tích 9,8 ha, tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng. Theo tiến độ được phê duyệt, dự án phải hoàn thành trong năm 2019. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành các hạng mục chính và các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan.

Qua rà soát, nhận thấy dự án chưa được Nhà nước cấp các thủ tục như cho thuê đất, thuê môi trường rừng, phê duyệt đề án du lịch sinh thái, chưa thực hiện đánh giá tác động môi trường và chưa ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

Trong khi đó, chủ đầu tư đã xây dựng một số công trình và tổ chức hoạt động du lịch trong rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông trong nhiều năm qua.

Cầu treo trong Khu du lịch sinh thái Thác Bà

Sở Tài chính nhận định: Dự án bị chậm tiến độ đầu tư, chưa hoàn thành mục tiêu hoạt động; nhà đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý và chưa ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Như vậy, dự án thuộc trường hợp bị cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, chấm dứt hoạt động.

Vẻ đẹp hùng vĩ của Thác Bà trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông

Do đó, Sở Tài chính kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án; giao Sở Tài chính thực hiện các thủ tục theo quy định. Đồng thời, các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát tính pháp lý của những công trình hiện hữu, đề xuất phương án xử lý và tăng cường quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng.

Sở Tài chính cũng nhấn mạnh cần phải kiểm tra việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án; rà soát, xác định các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế liên quan đến dự án này để xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.