Lâm Đồng: Đề xuất chấm dứt Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà

Khu du lịch Thác Bà (xã Tánh Linh) có nhiều sai phạm. (Ảnh: THANH HẢI)

Ngày 2/11, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề xuất phương án xử lý dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà tại xã Tánh Linh.

Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Green Dragon làm chủ đầu tư đã chậm quá 24 tháng so tiến độ được phê duyệt. Đến nay, chủ đầu tư mới xây dựng và khai thác một số công trình tạm, các hạng mục chính chưa hoàn thành và đưa vào hoạt động theo mục tiêu dự án.

Khu du lịch mới xây dựng và khai thác một số công trình tạm, các hạng mục chính chưa hoàn thành. (Ảnh: THANH HẢI)

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư bị tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thu phí, lệ phí không đúng quy định nhưng không chấp hành. Dự án chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý dù đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành yêu cầu, hướng dẫn. Chủ đầu tư không phối hợp, không cung cấp hồ sơ, giấy phép liên quan việc xây dựng và hoạt động du lịch trong rừng đặc dụng cho đơn vị chủ rừng.

Theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, hình thức đầu tư của dự án không phù hợp quy định về thuê môi trường rừng. Khu vực dự án nằm trong rừng đặc dụng nên việc kinh doanh du lịch sinh thái theo phương thức thuê môi trường rừng phải được thực hiện trên cơ sở Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được phê duyệt; tổ chức, cá nhân phải được chủ rừng lựa chọn và ký hợp đồng thuê môi trường rừng theo quy định.

Khu du lịch Thác Bà bị kiến nghị chấm dứt hoạt động. (Ảnh: THANH HẢI)

Từ cơ sở trên, Sở Tài chính kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Green Dragon. Các cơ quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về xây dựng, sử dụng rừng và tổ chức hoạt động du lịch. Thuế tỉnh rà soát, xác định các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế liên quan dự án.