Lâm Đồng đề xuất 7 nhóm sản phẩm trồng trọt chủ lực

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Theo đề xuất của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, danh mục được xây dựng trên cơ sở rà soát thực trạng sản xuất, tiềm năng từng ngành hàng và nhu cầu thu hút đầu tư. Việc xác định sản phẩm chủ lực nhằm kết nối vùng sản xuất với doanh nghiệp chế biến, hệ thống bảo quản và thị trường tiêu thụ.

Nâng giá trị cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả

Trong danh mục đề xuất, cà phê có quy mô sản xuất lớn, gồm hai dòng sản phẩm chính là Robusta và Arabica. Hướng phát triển là củng cố vùng nguyên liệu, tăng tỷ trọng chế biến sâu, cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản.

Các lĩnh vực được đề xuất thu hút đầu tư gồm sản xuất cà phê hòa tan, hệ thống kho bãi, sấy công nghiệp và xây dựng thương hiệu gắn với vùng trồng. Hoạt động tái canh cần sử dụng giống phù hợp với điều kiện sinh thái, góp phần cải thiện năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu.

Đối với hồ tiêu, đề xuất chú trọng hình thành vùng sản xuất bền vững, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và nâng chất lượng nguyên liệu. Các mô hình áp dụng biện pháp sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp và sản xuất theo phương pháp hữu cơ được khuyến khích phát triển, gắn với đánh giá, chứng nhận theo tiêu chuẩn phù hợp.

Đầu tư chế biến hồ tiêu sạch, sấy lạnh và các sản phẩm giá trị gia tăng cũng được đặt ra, đồng thời tăng kết nối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Nhóm cây ăn quả được đề xuất gồm sầu riêng, thanh long, bơ, mắc ca, xoài và một số cây trồng có tiềm năng. Định hướng đầu tư tập trung vào cơ sở đóng gói, kho lạnh và chế biến các sản phẩm như sầu riêng cấp đông, sấy thăng hoa, mắc ca tách vỏ, dầu mắc ca, thanh long sấy và nước ép.

Cùng với công nghệ sau thu hoạch, vùng nguyên liệu cần được chuẩn hóa quy trình chăm sóc, quản lý dịch hại và truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu chế biến, xuất khẩu.

Đầu tư công nghệ cho rau, hoa và cây lương thực

Với nhóm rau, củ, quả, đề xuất hướng đến vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và các giải pháp tuần hoàn. Những sản phẩm có tiềm năng gồm xà lách, cà chua, ớt chuông, khoai tây, cà rốt cùng các loại rau, củ khác.

Các hạng mục được khuyến khích đầu tư gồm trung tâm logistics nông sản, cơ sở phân loại, sơ chế, đóng gói tự động và hệ thống cung ứng lạnh. Chuỗi liên kết cần được tổ chức từ giống, vật tư đầu vào đến sản xuất theo tiêu chuẩn và tiêu thụ tại siêu thị, chuỗi bán lẻ, thị trường xuất khẩu.

Đối với hoa, các sản phẩm như cúc, hồng, lan và cẩm chướng tiếp tục được xác định có lợi thế. Nội dung thu hút đầu tư gồm bản quyền giống, nhân giống bằng nuôi cấy mô, công nghệ sản xuất phù hợp và xử lý, bảo quản sau thu hoạch.

Nhóm cây lương thực gồm lúa và ngô, gắn với định hướng phát triển cánh đồng lớn, cơ giới hóa đồng bộ, hệ thống sấy tập trung và cơ sở chế biến. Mục tiêu là giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng hiệu quả sản xuất, phát triển gạo đặc sản và nguyên liệu phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi.

Phát triển dược liệu, củng cố liên kết chuỗi

Nhóm cây dược liệu được đề xuất phát triển thành các vùng trồng tập trung, cung cấp nguyên liệu ổn định cho chế biến. Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm chiết xuất, chế biến dược liệu, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên theo yêu cầu của từng nhóm sản phẩm.

Xuyên suốt đề xuất là gắn vùng nguyên liệu với năng lực bảo quản, chế biến và thị trường. Doanh nghiệp tham gia đầu tư công nghệ, hạ tầng và tổ chức tiêu thụ; hợp tác xã kết nối các hộ sản xuất, thống nhất quy trình và kiểm soát chất lượng.

Danh mục 7 nhóm sản phẩm hiện là đề xuất của cơ quan chuyên môn. Việc tổ chức thực hiện cần tiếp tục được cụ thể hóa theo lợi thế từng vùng, nhu cầu thị trường và khả năng liên kết, qua đó nâng giá trị nông sản và hạn chế sản xuất tự phát.