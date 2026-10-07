Lâm Đồng đề nghị bổ sung mã định danh cho hoa thanh long để phục vụ xuất khẩu

Hình ảnh hoa thanh long

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị xem xét, bổ sung mã định danh cây trồng đối với sản phẩm hoa thanh long vào danh mục mã định danh của từng loại cây trồng.

Đề xuất này được đưa ra sau khi đơn vị tiếp nhận văn bản của Hợp tác xã Thanh long sạch Hòa Lệ về việc đề nghị hướng dẫn bổ sung sản phẩm hoa thanh long vào mã số vùng trồng đã được cấp, nhằm phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, qua tra cứu danh mục mã định danh đối với từng loại cây trồng được công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện chưa có mã định danh riêng đối với sản phẩm hoa thanh long.

Việc chưa có mã định danh tương ứng khiến việc thiết lập hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng đối với sản phẩm này gặp khó khăn, trong khi nhu cầu đưa hoa thanh long vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu đang được đặt ra.

Từ thực tế trên, cơ quan chuyên môn của tỉnh Lâm Đồng đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét bổ sung mã định danh đối với sản phẩm hoa thanh long vào danh mục mã định danh từng loại cây trồng.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, việc bổ sung mã định danh sẽ tạo cơ sở để Hợp tác xã Thanh long sạch Hòa Lệ hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng đối với sản phẩm hoa thanh long, hướng đến phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Đây cũng được xem là một bước cần thiết trong quá trình chuẩn hóa thông tin vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu quản lý đối với nông sản xuất khẩu.

Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng chú trọng đến truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và quản lý vùng sản xuất, việc hoàn thiện hệ thống mã định danh cho từng sản phẩm sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, đồng thời tạo điều kiện để các vùng sản xuất có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng nông sản xuất khẩu.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật quan tâm, xem xét đề xuất bổ sung mã định danh đối với hoa thanh long, qua đó hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện các điều kiện cần thiết để phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm này./.