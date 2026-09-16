Lâm Đồng đẩy tiến độ xây trường nội trú

Ngày 16/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh có buổi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Hạnh và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (đội mũ nâu) kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Hạnh được UBND tỉnh phê duyệt tháng 3/2026, có diện tích 4,7199 ha, tổng mức đầu tư 225,94 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2026-2027. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3.

Năm 2026, dự án được bố trí 142 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 69,442 tỷ đồng, đạt 48,9% kế hoạch vốn. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành; 100% mặt bằng được bàn giao cho đơn vị thi công ngày 30/6/2026.

Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị triển khai các hạng mục chính. Khối hành chính - thư viện đã đào đất móng khoảng 90%, đổ bê tông móng và cổ cột đạt 80%.

Ký túc xá học sinh số 1 và 2 đã hoàn thành đào đất móng, đổ bê tông móng đạt khoảng 95%. Ký túc xá giáo viên đã hoàn thành đế móng, lấp đất móng khoảng 80% và đang thi công coppha dầm.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Hạnh thi công cơ bản đáp ứng tiến độ.

Một số hạng mục khác như nhà cầu nối, nhà xe 2 bánh, trạm xử lý nước thải, sân đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và cảnh quan chưa triển khai.

Theo chủ đầu tư, dự án gặp khó khăn do địa hình thi công chia cắt, độ dốc cao, khối lượng san nền lớn và thời tiết mưa nhiều.

Việc tập kết vật tư, tổ chức thi công bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhà thầu chưa chủ động trình hồ sơ đầu vào, huy động nhân lực, thiết bị để triển khai đồng bộ các hạng mục khiến tiến độ tổng thể chậm.

Trong khi đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An có tổng mức đầu tư 225,94 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2025-2026, khởi công ngày 9/11/2025. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng.

Các khối nhà học tập Tiểu học, Trung học cơ sở và nhà bộ môn cơ bản hoàn thành thi công, lắp đặt thiết bị xây dựng, nội thất và thiết bị dạy học.

Khối bếp, nhà ăn đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện tổ chức nấu ăn; khối thư viện - hành chính đã được lắp đặt thiết bị văn phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra các hạng mục đang thi công tại Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An.

Các hạng mục sân, đường, hạ tầng kỹ thuật, sân bóng đá ngoài trời, cây xanh, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, ký túc xá giáo viên và khối nhà đa năng cũng đã hoàn thành.

Riêng ký túc xá học sinh số 8, khoảng một nửa khối nhà đã hoàn thiện và lắp đặt cơ bản thiết bị nội thất, bảo đảm điều kiện nội trú. Phần còn lại đang tiếp tục sơn bả, lắp đặt thiết bị điện, nước và nội thất, dự kiến hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng trước ngày 20/9/2026.

Năm 2025, dự án được bố trí 57 tỷ đồng và đã giải ngân 100%. Năm 2026 được bố trí 168,94 tỷ đồng, đã giải ngân 110,555 tỷ đồng, đạt 65,44% kế hoạch vốn năm. Lũy kế giải ngân đạt 73,8%.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương trong triển khai các dự án.

Hai trường nội trú tại Lâm Đồng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng chỗ học.

Đối với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Hạnh, ông Nguyễn Minh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu rà soát khối lượng, tiến độ từng hạng mục, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, phân công rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện, phấn đấu hoàn thành công trình vượt tiến độ.

Nhà thầu được yêu cầu bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức thi công phù hợp điều kiện thời tiết, tập trung các hạng mục đang triển khai, không để ảnh hưởng tiến độ chung. Xã Thuận Hạnh phối hợp với chủ đầu tư tăng cường giám sát, đôn đốc và bảo đảm an toàn thi công.

Đối với trường tại Thuận An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, vệ sinh, dọn dẹp mặt bằng, trồng cây xanh, hoàn chỉnh cảnh quan; đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn, khẩn trương hoàn tất thủ tục nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Chủ đầu tư được yêu cầu phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tăng cường kiểm tra tại hiện trường, kiểm soát chất lượng, tiến độ và giải ngân, góp phần sớm hoàn thành các công trình trường học nội trú tại khu vực biên giới.