Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo 751 tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Các đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên phải) và Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bên trái) tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo tại kỳ họp, đến nay, hơn 78% số dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc diện Tổ Chỉ đạo 751 tỉnh theo dõi đã hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các điều kiện pháp lý để tiếp tục triển khai, đưa công trình, dự án vào hoạt động.

Các đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (bên trái) và Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) tham dự buổi làm việc

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh cơ bản hoàn thành công tác xử lý, đồng thời tiếp tục triển khai các nội dung khắc phục theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp báo cáo tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các thành viên Tổ Chỉ đạo 751 tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ tiến độ xử lý đối với từng dự án còn tồn đọng. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, bám sát tiến độ, phân loại cụ thể từng nhóm dự án để xác định giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo 751 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, người đứng đầu các cơ quan được giao chủ trì phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng tham mưu, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng luân chuyển hồ sơ, xin ý kiến nhiều lần, đùn đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý các dự án.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đối với những dự án đã được đề xuất phương án tháo gỡ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu cần đánh giá thực chất kết quả sau xử lý; làm rõ khả năng tiếp tục triển khai, thời điểm có thể hoạt động trở lại, hiệu quả kinh tế - xã hội và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Qua đó, bảo đảm việc tháo gỡ khó khăn không chỉ dừng lại ở hoàn thiện hồ sơ, thủ tục mà phải tạo chuyển biến cụ thể trong thực tiễn.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc cho thuê, đấu giá và khai thác tài sản công theo Nghị quyết số 31 của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Quang phát biểu tại buổi làm việc

Đối với những cơ sở không còn nhu cầu sử dụng, các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương rà soát, đề xuất phương án xử lý phù hợp, đúng quy định; tuyệt đối không thực hiện chuyển giao, cho thuê hoặc khai thác khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý.

Đồng chí Ngô Kiểm, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải quyết dứt điểm các thủ tục, hồ sơ tồn đọng mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện.

Các dự án đủ điều kiện cần sớm được đưa trở lại hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư; các cơ sở nhà, đất dôi dư phải được quản lý, khai thác và sử dụng đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.