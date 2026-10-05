Lâm Đồng đẩy nhanh xây dựng thương hiệu tỉnh

Ngày 5/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp triển khai Đề án Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh gắn với Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau hai đợt tổ chức, cuộc thi đã tiếp nhận 596 tác phẩm. Trong đó, đợt một có 370 tác phẩm và đợt hai có 226 tác phẩm.

Qua các vòng chấm chọn, Hội đồng Giám khảo đánh giá các tác phẩm ở đợt một chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nội dung, mỹ thuật để lựa chọn làm biểu trưng chính thức. Đợt hai tập trung thu hút các tác giả có chuyên môn về thiết kế logo, qua đó lựa chọn 5 tác phẩm có chất lượng để báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Theo định hướng của tỉnh, biểu trưng sẽ là thành tố trung tâm của Bộ nhận diện thương hiệu Lâm Đồng, gắn với thông điệp “Bản giao hưởng Xanh”. Hệ thống nhận diện được xây dựng nhằm thể hiện bản sắc văn hóa, tiềm năng và không gian phát triển của tỉnh, hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Lâm Đồng đã chọn 5 phương án có chất lượng để xem xét làm biểu trưng chính thức, gắn với Đề án Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng biểu trưng được lựa chọn cần có tính độc bản, hiện đại, dễ nhận diện và có khả năng ứng dụng trên nhiều chất liệu, nền tảng. Một số ý kiến đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn có chuyên môn để nghiên cứu phương án biểu trưng trên cơ sở các tiêu chí đã xác định.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao rà soát toàn bộ công việc, phối hợp xây dựng tiến độ cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, đơn vị thực hiện và thời hạn hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng biểu trưng phải đặt trong tổng thể Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh. Logo được lựa chọn cần thể hiện đặc trưng, giá trị của Lâm Đồng, đồng thời có khả năng ứng dụng rộng rãi trong quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và các hoạt động đối nội, đối ngoại.