Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ xử lý vướng mắc cho 36 dự án du lịch, dịch vụ ngoài ngân sách

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Tài chính, danh mục rà soát gồm 36 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ, với tổng vốn đầu tư 11.734 tỷ đồng, tổng diện tích 2.952 ha. Trong đó, 35 dự án thuộc khu vực tỉnh Lâm Đồng trước sắp xếp và 1 dự án thuộc khu vực tỉnh Đắk Nông trước sắp xếp.

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Trong tổng số 36 dự án, có 1 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 35 dự án thuộc thẩm quyền địa phương. Đến nay, các sở, ngành, địa phương đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 8 dự án; 28 dự án còn lại đang được tiếp tục rà soát, xác định phương án xử lý theo quy định.

Các khó khăn, vướng mắc tập trung vào những vấn đề như: lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đất đai; gia hạn sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án; nghĩa vụ tài chính; thủ tục đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy hoạch và các vấn đề liên quan đến việc rà soát, chấm dứt hoạt động dự án.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do đơn vị thực hiện

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã báo cáo, làm rõ tiến độ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; đồng thời trao đổi về những vấn đề còn tồn tại, các thủ tục cần tiếp tục hoàn thiện và phương án xử lý thuộc thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bám sát nhiệm vụ được giao và chủ động phối hợp trong quá trình xử lý từng dự án.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các cơ quan cần rà soát kỹ hồ sơ, hoàn thiện phương án xử lý, tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định. Đồng thời, khẩn trương rà soát, hoàn thiện nội dung tham mưu đối với từng dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo và xin ý kiến các bộ, ngành đối với những vấn đề cần hướng dẫn, tháo gỡ thuộc thẩm quyền Trung ương.

Lãnh đạo các sở, ngành đơn vị tham dự buổi làm việc

Việc đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án nhằm làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư, tháo gỡ những vướng mắc trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tiến độ giải quyết các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.