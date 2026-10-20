Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau sáp nhập

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì cuộc họp sáng nay

Theo Sở Tư pháp, tính đến 16/10/2026, toàn tỉnh có 1.514 văn bản thuộc diện rà soát, xử lý, tăng 8 văn bản so với danh mục ban đầu sau khi tiếp tục kiểm tra.

Trong đó, 1.157 văn bản đã được xử lý, đạt 76,42%; còn 357 văn bản cần tiếp tục thực hiện, gồm 97 nghị quyết, 257 quyết định và 3 chỉ thị.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Dương Tín Hòa báo cáo tiến độ rà soát xử lý văn bản quy phạm pháp luật do ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông cũ ban hành trước đây

So với ngày 8/10, số văn bản đã xử lý tăng thêm 14. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn lớn, trong khi thời hạn hoàn thành theo kế hoạch là ngày 31/12/2026.

Tại cuộc họp, các sở, ngành báo cáo những khó khăn trong quá trình rà soát, xử lý văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách. Sở Xây dựng còn 70 văn bản theo danh mục cập nhật đến ngày 16/10. Trong đó, một số văn bản liên quan đến chương trình phát triển đô thị và quy hoạch chung TP Bảo Lộc cũ được đề xuất chuyển sang xử lý trong quý I/2027.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Văn Diêu báo cáo tại cuộc họp

Đối với lĩnh vực tài chính, một số văn bản liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia, tài sản công và giá đất chưa xác định được thời điểm xử lý cụ thể do còn chờ quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát các quy định về tái định cư, giá dịch vụ thu gom rác thải và định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý hệ thống thủy lợi.

Việc phân định trách nhiệm xử lý các văn bản liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản sau khi chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước sang Sở Công thương cũng cần được làm rõ để bảo đảm tiến độ.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thanh Chương phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành tập trung xử lý những văn bản còn tồn đọng, nhất là các văn bản chậm tiến độ hoặc có nguy cơ phát sinh vướng mắc pháp lý.

Mỗi văn bản cần được xác định rõ lộ trình, thời hạn và kết quả thực hiện, đồng thời rà soát, cập nhật thống nhất danh mục, làm rõ những nội dung còn chênh lệch giữa các cơ quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành xây dựng lộ trình xử lý cho từng văn bản còn tồn đọng, phấn đấu hoàn thành đúng mốc thời gian trước ngày 31/12/2026

Đối với các văn bản đề xuất chuyển sang năm 2027, các đơn vị phải nêu rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân, trách nhiệm và thời gian dự kiến hoàn thành. Những trường hợp còn phụ thuộc hướng dẫn của Trung ương cần báo cáo đầy đủ để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, nếu không xây dựng lộ trình xử lý cụ thể đối với từng văn bản thì khó hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước ngày 31/12. Các sở, ngành cần chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm việc xử lý văn bản sau sáp nhập được thực hiện đồng bộ, đúng quy định.

Lãnh đạo sở, ngành tham dự cuộc họp sáng 20/10