Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Đắk Wil

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS Đắk Wil

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắk Wil, xã Đắk Wil có tổng mức đầu tư 225,9 tỷ đồng. Năm 2026, dự án đã được phân bổ kinh phí 142 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 70,4 tỷ đồng, đạt 49,58% vốn bố trí.

Dự án được bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công ngày 30/6/2026.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS Đắk Wil đang được thi công

Tuy nhiên, đến nay nhà thầu chậm trễ thực hiện đệ trình các hồ sơ đầu vào, chưa quyết liệt huy động đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị để triển khai thi công, làm chậm tiến độ thực hiện phần san nền và móng. Hiện tại các đơn vị đã huy động máy móc, nhân công, thiết bị khẩn trương thi công.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (bìa phải) yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tại công trình

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS Đắk Wil có điều kiện thi công thuận lợi nhất trong số các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thi công vẫn còn chậm.

Để bảo đảm các mốc tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị thi công bám sát sơ đồ Gantt đã xây dựng; tập trung huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư; chủ động xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thiện phần thô công trình trước ngày 15/12/2026.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị tập trung thi công bảo đảm hoàn thiện phần thô trước ngày 15/12/2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng yêu cầu UBND xã Đắk Wil phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra hiện trường, thường xuyên đôn đốc nhà thầu, góp phần bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch.