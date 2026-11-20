Tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em tại phường Xuân Hương - Đà Lạt

Theo thống kê từ Cục Phòng bệnh trên Hệ thống NIIS, Lâm Đồng ghi nhận 65.543 đối tượng tạo lập từ 1/7/2025 đến ngày 16/11/2026. Trong đó, còn 14.499 trường hợp chưa có hoặc sai định dạng mã định danh/CCCD (gồm 9.798 trường hợp thiếu mã định danh/CCCD của bố, mẹ hoặc người giám hộ) và 6.655 trường hợp sai lệch thông tin hành chính theo kết quả đối soát của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) chưa được cập nhật lại.

Đáng chú ý, số liệu phụ lục tính đến ngày 19/11/2026 cho thấy tỷ lệ rà soát toàn tỉnh đạt 77% và tỷ lệ làm sạch đạt 66%, vẫn còn nhiều địa phương có tỷ lệ thấp.

Để tháo gỡ vướng mắc, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng khai thác hiệu quả Hệ thống Công cụ làm sạch dữ liệu tiêm chủng vừa được nâng cấp chức năng tự động đối soát với cơ sở dữ liệu Bà mẹ - Trẻ em.

Các đơn vị cần bổ sung đầy đủ thông tin định danh của bố, mẹ hoặc người giám hộ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng PC06 Công an cấp xã xác minh, chỉnh sửa thông tin hành chính sai lệch.

Trung tâm y tế các khu vực, đặc khu được giao phân công cán bộ trực tiếp hỗ trợ các trạm y tế, cơ sở tiêm chủng chậm tiến độ, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát, hỗ trợ chuyên môn hằng tuần và kịp thời tổng hợp vướng mắc kỹ thuật báo cáo cơ quan chức năng xử lý.