Quang cảnh buổi làm việc

Tổng dân số toàn tỉnh theo số liệu các địa phương thống kê, báo cáo là 3.476.360 người, trong đó, số người thuộc diện phải khám sức khỏe là 2.911.802 người. Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã thực hiện khám sức khỏe cho 2.359.383 người.

Ngoài ra, qua rà soát dữ liệu bảo hiểm y tế đối với người trên 18 tuổi, ghi nhận thêm 592.662 người, nâng tổng số người được ghi nhận đã khám lên 2.952.045 người.

Đại diện công an tỉnh nêu ý kiến tại buổi làm việc

Việc triển khai khám sức khỏe toàn dân có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; góp phần phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, chủ động phòng ngừa, điều trị bệnh, giảm gánh nặng chi phí y tế; đồng thời từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên nêu ý kiến tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ triển khai tại các địa phương vẫn chưa đồng đều. Một số địa phương có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe còn thấp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa ngành y tế, chính quyền cơ sở và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Buổi làm việc tập trung vào việc rà soát kết quả thực hiện, tiến độ khám sức khỏe toàn dân, công tác tổng hợp, chuẩn hóa dữ liệu, cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa số liệu, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ, tránh trùng lặp và bỏ sót đối tượng. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là tại các địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe còn thấp.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ; phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tổ chức thực hiện. Việc triển khai phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, không chạy theo số lượng, lấy chất lượng chăm sóc sức khỏe và quyền lợi của người dân làm mục tiêu xuyên suốt.