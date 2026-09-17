Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân

Lâm Đồng họp triển khai nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo, đến ngày 10/9, toàn tỉnh đã có 2.535.731 người được khám sức khỏe, đạt khoảng 65% dân số; trong đó, có 355.878 trẻ dưới 6 tuổi, 697.128 người từ 6 - 18 tuổi và 1.482.725 người trên 18 tuổi.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng Kiều Công Minh phát biểu tại buổi làm việc

124/124 xã, phường, đặc khu đã triển khai khám sức khỏe cho người dân nhưng tiến độ khám vẫn còn chậm, nhất là đối với người từ 6 - 18 tuổi không phải học sinh và người trên 18 tuổi.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thu trao đổi về công tác khám sức khỏe miễn phí cho học sinh

Một số địa phương còn lúng túng trong lựa chọn cơ sở thực hiện, rà soát đối tượng, thực hiện đấu thầu; việc đối soát, làm sạch và liên thông dữ liệu khám sức khỏe còn gặp khó khăn do hạ tầng, phần mềm và nhân lực công nghệ thông tin.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên trao đổi hướng giải quyết các khó khăn trong công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương trao đổi về tình hình, tiến độ triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nội dung tập trung vào việc rà soát, xác định các nhóm đối tượng chưa được khám, lựa chọn cơ sở thực hiện, bố trí kinh phí, nhân lực và tổ chức các điểm khám phù hợp.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo kế hoạch.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu UBND cấp xã khẩn trương rà soát, xây dựng lại kế hoạch kỹ lưỡng, cụ thể trong triển khai, hoàn tất thủ tục lựa chọn đơn vị thầu; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, đẩy mạnh công tác phối hợp các đơn vị trong triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các địa phương trên địa bàn

Sở Y tế tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, tăng cường tham mưu UBND, chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn cho các Trạm Y tế cấp xã, phối hợp tháo gỡ các khó khăn từ cơ sở trong triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Đơn vị thường xuyên cập nhật, báo cáo theo yêu cầu của tỉnh, Bộ Y tế.