Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, đồ án Quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề gồm Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt có tổng diện tích khoảng 68.089 ha.

Theo dự báo trong đồ án, đến năm 2050, quy mô dân số khu vực khoảng 756.800 người, trong đó dân số đô thị khoảng 485.343 người, dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 271.457 người. Quy mô khách du lịch dự kiến đạt khoảng 17,47 triệu lượt.

Đây là đồ án quy hoạch có phạm vi rộng, giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng tổ chức không gian đô thị, sử dụng đất, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các khu chức năng, tạo cơ sở cho sự phát triển đồng bộ, bền vững của khu vực Đà Lạt trong dài hạn.

Ngày 5/9/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ngành, địa phương triển khai khảo sát thực tế, thu thập số liệu, đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án quy hoạch.

Đại diện các sở, ngành dự buổi làm việc

Đến nay, phương án quy hoạch đã được báo cáo UBND tỉnh qua các đợt làm việc; đồng thời tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại các địa phương thông qua hình thức trực tiếp, niêm yết công khai hồ sơ, bản vẽ quy hoạch và cung cấp đường dẫn, mã QR để người dân tiếp cận, nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Đối với việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đã tiếp nhận ý kiến góp ý của 17/22 đơn vị được lấy ý kiến. Phần lớn các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung đồ án, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn thiện một số nội dung quan trọng.

Trong đó, các sở, ngành đề nghị bảo đảm sự thống nhất giữa đồ án Quy hoạch chung đô thị 5 phường với Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng bộ với các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan đến lâm nghiệp, khoáng sản, quốc phòng, an ninh, hệ thống điện và kết cấu hạ tầng.

Đặc biệt, việc tổ chức không gian đô thị, bố trí các khu chức năng, xác định chỉ tiêu sử dụng đất cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong quá trình triển khai.

Một góc Đà Lạt

Đối với lĩnh vực giáo dục, các ý kiến đề nghị đánh giá đầy đủ hiện trạng trường lớp, quy mô học sinh, nhu cầu phát triển giáo dục tại khu vực quy hoạch và các địa bàn lân cận. Trên cơ sở đó, tính toán quỹ đất để mở rộng các cơ sở giáo dục hiện hữu hoặc đầu tư xây dựng trường học mới, góp phần giảm tải cho hệ thống trường lớp và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Trong lĩnh vực y tế, đồ án cần cập nhật định hướng phát triển các cơ sở khám, chữa bệnh, thu hút đầu tư bệnh viện chất lượng cao, viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng phù hợp với định hướng phát triển đô thị Đà Lạt.

Một trong những nội dung được quan tâm là việc rà soát, làm rõ các chỉ tiêu dự báo phát triển du lịch. Theo đó, đơn vị tư vấn cần đối chiếu số liệu về lượng khách, tỷ lệ khách quốc tế, thời gian lưu trú, nhu cầu cơ sở lưu trú và tốc độ tăng trưởng du lịch với các chỉ tiêu trong Quy hoạch tỉnh.

Phó Chủ tịch phường Xuân Hương - Đà Lạt phát biểu tại buổi làm việc

Đồng thời, cần cập nhật số liệu thống kê chính thức của ngành du lịch để bảo đảm cơ sở khoa học, tính thống nhất và khả thi của các phương án phát triển, nhất là trong bối cảnh Đà Lạt được định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và tổ chức hội nghị.

Bên cạnh đó, việc cập nhật quy hoạch lâm nghiệp, rà soát hiện trạng sử dụng đất, quỹ đất dành cho các công trình công cộng, cơ sở tôn giáo và các dự án động lực cũng được các cơ quan, đơn vị đề nghị quan tâm trong quá trình hoàn thiện đồ án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, các ý kiến, kiến nghị của địa phương đã được chuyển đến đơn vị tư vấn để nghiên cứu, cập nhật trên cơ sở số liệu chính thống, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với những nội dung chưa thể cập nhật, đơn vị tư vấn phải có phân tích, giải trình cụ thể.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn tập trung trao đổi về tiến độ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, việc cập nhật các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, hệ thống hạ tầng và những nội dung cần tiếp tục rà soát nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của đồ án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện đồ án quy hoạch.

Trong đó, đặc biệt chú trọng tính đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài của đô thị Đà Lạt.

Đồng thời, quan tâm giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Theo kế hoạch, sau buổi làm việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của sở, ngành và địa phương; hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Xây dựng để tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ Xây dựng theo quy định.

Sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.