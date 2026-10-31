Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ giải ngân tại các dự án phía Đông

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tổng kế hoạch vốn được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và các ban quản lý dự án khu vực trực thuộc là hơn 3.475 tỷ đồng, thực hiện 427 dự án. Lũy kế đến ngày 29/10/2026, các đơn vị đã giải ngân 2.142 tỷ đồng, đạt 61,63% kế hoạch.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 Nguyễn Minh Nguyên báo cáo tại buổi làm việc

Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 được giao 2.124 tỷ đồng để thực hiện 57 dự án, đã giải ngân 1.331 tỷ đồng, đạt 63%. Các ban quản lý dự án khu vực được giao 1.351 tỷ đồng thực hiện 370 dự án, với số vốn giải ngân đạt 810 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Võ Đức Tuấn báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các sở, ngành và địa phương đã báo cáo tình hình triển khai các công trình trọng điểm, đồng thời nêu những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, điều kiện thi công và năng lực huy động nguồn lực của một số nhà thầu.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết Hoàng Văn Đồng báo cáo tại buổi làm việc

Đối với dự án Đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ, kế hoạch vốn năm 2026 được giao là 136 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân 127 tỷ đồng, đạt 93%. Tuy nhiên, công tác bàn giao mặt bằng mới đạt 15,6/23,7 km. Một số đoạn đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa liên tục, trong khi nguồn cung đá cấp phối tại mỏ đá Tân Xuân chưa đáp ứng đủ nhu cầu thi công.

Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nam Lê Thế Trung Kiên báo cáo tại buổi làm việc

Tại dự án Đường tránh ĐT719 và cầu qua sông Dinh, khối lượng thi công đạt khoảng 32%, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2026 đạt 77%. Trong khi đó, dự án Trục ven biển ĐT719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải mới giải ngân hơn 5 tỷ đồng trong tổng số 132 tỷ đồng kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026, đạt 3,84%. Đối với dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, khối lượng thi công đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng.

Chủ tịch UBND phường Mũi Né Lê Thanh Sơn báo cáo tại buổi làm việc

Dự án Chung cư sông Cà Ty đã giải ngân 80 tỷ đồng trong tổng số 125 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026, đạt 64%. Các khối chung cư đang được thi công, hoàn thiện trên phần mặt bằng đã bàn giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho rằng, dù các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã phân tích những khó khăn, vướng mắc, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Vì vậy, các đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và triển khai các giải pháp khắc phục quyết liệt, đồng bộ hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, thực hiện nghiêm các cam kết về tiến độ, phấn đấu đến ngày 31/12/2026 đạt tỷ lệ giải ngân 95% kế hoạch vốn được giao.

Chủ tịch UBND xã Tân Thành Mai Thị Ngọc Ảnh báo cáo tại buổi làm việc

Trong đó, các địa phương cần chủ động phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; rà soát từng trường hợp chậm bàn giao, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đối với các chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá sát tình hình thực tế từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Các chủ đầu tư phải xây dựng sơ đồ tiến độ Gantt cho từng dự án, phân công cụ thể nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và cập nhật, báo cáo tiến độ hằng tuần để phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần rà soát danh mục dự án, đề xuất điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân, gửi Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý công tác lựa chọn nhà thầu, nhất là đối với các dự án mới có quy mô vốn lớn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và các chủ đầu tư cần đánh giá kỹ năng lực, kinh nghiệm, khả năng tổ chức thi công của nhà thầu, bảo đảm lựa chọn đơn vị đủ năng lực thực hiện dự án. Các điều khoản hợp đồng phải gắn với trách nhiệm cụ thể về tiến độ và chất lượng công trình, kiên quyết không để nhà thầu thiếu năng lực ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả đầu tư.

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đổi mới phương pháp quản trị, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng dự án, tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026.