Ở những khu vực đã có mặt bằng sạch, hình hài tuyến cao tốc đang dần hiện rõ. Tiếng máy xúc, máy ủi vang lên liên hồi, hòa cùng nhịp độ làm việc khẩn trương của các đơn vị thi công. Nhiều diện tích đất trước đây là vườn cây, nương rẫy nay đã được phát quang, san gạt, chuẩn bị cho các hạng mục xây dựng.

Đến giữa tháng 11/2026, công tác giải phóng mặt bằng tại hai dự án cao tốc trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả tích cực. Trên tuyến Bảo Lộc – Liên Khương dài 73,6km, tổng diện tích đất đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt 593,58/621,128ha, tương đương 95,56%. Phương án bồi thường đã được phê duyệt đối với 2.480/2.520 hộ dân, đạt 98,41%; tổng số tiền đã giải ngân đạt 550,4/560 tỷ đồng.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương đang dần thành hình.

Trong khi đó, tại dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt 231,1ha, có 928/932 hồ sơ được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, đạt tỷ lệ 99,5%.

Theo ông Lê Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và chính quyền địa phương, tiến độ giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến đang có những chuyển biến tích cực. Một trong những điểm sáng là tại phường 1 Bảo Lộc. Dù vẫn còn một hộ dân có diện tích đất bị thu hồi 0,18ha chưa nhận tiền bồi thường do chờ tính toán khoản hỗ trợ bổ sung theo quyết định ban hành ngày 10/11/2026, nhưng hộ này đã tự nguyện bàn giao mặt bằng trước để đơn vị thi công triển khai san ủi. Nhờ đó, tỷ lệ bàn giao mặt bằng trên thực địa tại địa phương đã đạt 100%.

“Chúng tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng để thi công cao tốc sau khi đã có những cam kết của cơ quan chức năng về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ai cũng mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc đi lại thuận lợi hơn!..”, ông Nguyễn Văn Thắng, một hộ dân có đất bị thu hồi, chia sẻ.

Việc người dân chủ động bàn giao đất trước khi hoàn tất thủ tục nhận tiền bồi thường không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho dự án mà còn thể hiện tinh thần chia sẻ trách nhiệm vì lợi ích chung. Theo ông Lê Văn Tạo, đây cũng là minh chứng cho thấy, khi những kiến nghị chính đáng được lắng nghe và giải quyết thỏa đáng, sự đồng thuận của người dân sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các công trình trọng điểm.

Dù tỷ lệ giải phóng mặt bằng đã đạt mức cao, chặng đường còn lại của hai dự án vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Phần diện tích chưa bàn giao tuy không lớn so với tổng quy mô nhưng lại tập trung tại những vị trí quan trọng, liên quan đến nút giao, cầu vượt và các khu vực có yêu cầu cao về tổ chức thi công. Chỉ một số ít hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường cũng có thể ảnh hưởng đến việc triển khai đồng bộ các hạng mục trên toàn tuyến.

Nhà thầu tập trung máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công tại những nơi đã bàn giao mặt bằng.

Trên dự án Bảo Lộc – Liên Khương, tại xã Gia Hiệp hiện còn 18,6ha chưa được bàn giao, trong đó có khu vực nút giao Gia Hiệp. Nguyên nhân chủ yếu là 25 hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường. Mặc dù chính quyền địa phương đã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc từ tháng 9/2026, các hộ vẫn chưa phối hợp thực hiện.

Tại xã Hiệp Thạnh, công tác giải phóng mặt bằng cũng có sự khác biệt giữa các khu vực. Trong khi vị trí ưu tiên số 11 đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng, với 17 hộ dân và diện tích 3,45ha, thì khu vực cầu vượt Km192+419 vẫn còn vướng 17 hộ, với diện tích khoảng 11ha. Các hộ dân kiến nghị được bố trí tái định cư, đồng thời đề nghị xem xét bồi thường đối với phần đất thuộc lộ giới Quốc lộ 27 và phạm vi đường cao tốc. Chính quyền địa phương đang tập trung giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, đồng thời hoàn tất thủ tục cần thiết để xử lý những trường hợp không chấp hành theo quy định của pháp luật.

Tại xã Tân Hội, còn 5 hộ dân với diện tích 1,12ha chưa đồng thuận về giá bồi thường. Xã Bảo Lâm 2 còn 21 hộ với diện tích 5,15ha chưa thống nhất phương án bồi thường, trong đó có 14 hộ nhận khoán đất nông trường đề nghị được bồi thường về đất.

Đơn vị thi công tăng tốc thi công ở các nút giao thông trọng điểm.

Đối với dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, áp lực giải phóng mặt bằng lại tập trung tại khu vực đô thị, nơi giá trị đất đai và các yêu cầu về bồi thường, tái định cư có tính chất phức tạp hơn.

Tại phường 1 Bảo Lộc, còn 72 hộ dân với diện tích 5,57ha kiến nghị về đơn giá bồi thường, khoản hỗ trợ một lần và vị trí tái định cư. Trong đó, một số hộ mong muốn được bố trí vị trí tái định cư có điều kiện tương xứng với nhà, đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ trước khi bị thu hồi. Tại phường 2 Bảo Lộc, còn 96 hộ với diện tích 32,61ha chưa nhận tiền bồi thường do chưa thống nhất với phương án giá.

Theo ông Trần Quang Trung, đại diện Ban Giải phóng mặt bằng xã Đức Trọng, những ngày qua, bên cạnh việc phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng, đơn vị còn thường xuyên hỗ trợ người dân và nhà đầu tư kiểm tra, xác định lại ranh giới thu hồi đất khi có yêu cầu, kịp thời làm rõ những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có chiều dài khoảng 66km, kết nối từ điểm cuối cao tốc Dầu Giây – Tân Phú tại Đồng Nai đến Bảo Lộc, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng. Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài 73,62km, nối tiếp từ Bảo Lộc đến khu vực Liên Khương, cửa ngõ vào Đà Lạt, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100 km/h với mức đầu tư khoảng 19.000 tỷ đồng. Theo tiến độ, đến năm 2028 toàn tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc - Liên Khương sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.