Lâm Đồng: Đẩy nhanh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, dự kiến đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính (đợt 2 năm 2026) sẽ thu nhận khoảng 1.074 mẫu, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mục đích việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ lần này góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các gia đình liệt sĩ.

Để bảo đảm tiến độ và tạo thuận lợi cho người dân, Công an tỉnh Lâm Đồng thành lập 6 tổ công tác, gồm 3 tổ thu mẫu cố định và 3 tổ lưu động, dự kiến thu nhận khoảng 1.074 mẫu ADN trên địa bàn toàn tỉnh.

Đáng chú ý, các tổ công tác lưu động trực tiếp đến tận nhà để thu nhận mẫu ADN đối với những thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn. Cách làm này không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn trong quá trình tham gia mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng công an đối với các gia đình có công với cách mạng.

Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng ngân hàng gen, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Qua đó, góp phần giải quyết nỗi mong mỏi kéo dài nhiều năm của các gia đình trong hành trình tìm kiếm, đưa người thân trở về với quê hương.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tiếp nối truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.