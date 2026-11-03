Lâm Đồng đẩy nhanh quy hoạch 19 khu công nghiệp

Khu công nghiệp Lộc Sơn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (ảnh minh họa).

Ngày 2/11/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ lập quy hoạch phân khu các khu công nghiệp và xây dựng quy trình hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đối với 19 khu công nghiệp được xác định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 6/6/2026, đơn vị đã phê duyệt dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn triển khai lập quy hoạch phân khu.

Trong đó, 3 khu công nghiệp gồm Đông Bắc Phan Thiết, Tân Đức mở rộng và Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hàm Tân - La Gi đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đang triển khai lập quy hoạch phân khu.

Đối với 16 khu công nghiệp còn lại, các đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch để lấy ý kiến các sở, ngành liên quan.

Theo kế hoạch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phấn đấu hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trước ngày 15/11/2026; hoàn thành hồ sơ quy hoạch phân khu của 19 khu công nghiệp trước ngày 30/12/2026 để tiếp tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Riêng ba khu công nghiệp Lộc Sơn, Phú Hội và Tâm Thắng đang được triển khai điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch theo kế hoạch riêng.

Song song với công tác quy hoạch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đang xây dựng dự thảo quy trình hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Quy trình dự kiến gồm các bước tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan; xem xét chấp thuận dự án, lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện những thủ tục tiếp theo. Nội dung dự thảo cũng đề cập cách thức xử lý trường hợp có một hoặc nhiều nhà đầu tư cùng nộp hồ sơ hợp lệ tại một địa điểm.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp nghiêm túc chấn chỉnh phương thức làm việc, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những tồn tại, chậm trễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn thành dự thảo quy trình lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 15/11, tổ chức lấy ý kiến và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11/2026.

Việc hoàn thiện quy hoạch và quy trình lựa chọn nhà đầu tư được xác định là nhiệm vụ quan trọng để tạo cơ sở pháp lý, chuẩn bị quỹ đất công nghiệp và thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng, sản xuất tại địa phương.