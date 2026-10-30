Lâm Đồng đẩy nhanh giải quyết hồ sơ các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Tài chính, từ đầu năm đến ngày 29/10, đơn vị đã tiếp nhận 359 hồ sơ dự án đầu tư ngoài ngân sách. Trong đó, 107 hồ sơ đã có kết quả giải quyết; 179 hồ sơ đã được thẩm định và yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện, bổ sung; 58 hồ sơ đang xử lý và 15 hồ sơ mới tiếp nhận.

UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 74 hồ sơ. Trong đó, 36 hồ sơ cấp mới có tổng vốn đăng ký hơn 174.577 tỷ đồng, diện tích gần 2.895 ha. Sở Tài chính đã cấp mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 33 hồ sơ.

Giám đốc Sở Xây dựng Cao Sơn Dũng nêu ý kiến

So với ngày 22/10, tổng số hồ sơ tăng 18 hồ sơ; số hồ sơ quá hạn lấy ý kiến giảm từ 35 xuống còn 20 hồ sơ. Hiện có 29 hồ sơ đang lấy ý kiến thẩm định; 20 hồ sơ đã đủ ý kiến, đang được tổng hợp, hoàn thiện báo cáo thẩm định và 9 hồ sơ đã trình UBND tỉnh hoặc đang giải trình theo chỉ đạo.

Một số dự án vẫn gặp khó khăn do chồng lấn quy hoạch khoáng sản, chưa thống nhất về đất đai, phải chờ hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương hoặc cần kiểm tra thực địa. Bên cạnh đó, một số cơ quan, địa phương trả lời chậm, nội dung góp ý còn chung chung, chưa thể hiện rõ chính kiến và phương án xử lý, dẫn đến kéo dài thời gian thẩm định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân nêu ý kiến

Đối với xã Hòa Thắng, hiện có 62 dự án đầu tư ngoài ngân sách còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 28.195 tỷ đồng, tổng diện tích hơn 3.073 ha. Trong đó, 23 dự án đã đi vào hoạt động, 4 dự án đang xây dựng, 7 dự án chậm triển khai và 28 dự án chưa triển khai.

Trong số 13 dự án vướng quy hoạch phân khu được hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh, mới có 5 nhà đầu tư nộp hồ sơ. Một số hồ sơ dự án du lịch và khai thác khoáng sản đã quá thời hạn lấy ý kiến nhưng vẫn chưa nhận được ý kiến của UBND xã Hòa Thắng.

Sở Tài chính cũng đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất, dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2026. Dự thảo cập nhật các quy định pháp luật mới, làm rõ tiêu chí về đất đai, quy hoạch và cách xử lý phần đất do Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong khu vực dự án.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Sở Tài chính rà soát, phân loại các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo từng nhóm cụ thể. Trong đó, chú trọng các dự án có tổng vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên, các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên như năng lượng, điện, đô thị, thương mại và dịch vụ; đồng thời quan tâm những dự án được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.

Việc phân loại phải căn cứ vào quy mô, tính chất và khả năng triển khai thực tế của từng dự án; đối với những dự án chưa đáp ứng điều kiện thực hiện, cần báo cáo rõ nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý.

Yêu cầu xây dựng các phụ lục theo dõi riêng đối với nhóm dự án trọng điểm, dự án có hồ sơ quá hạn, dự án chậm tiến độ và danh mục tổng thể các dự án đang được xem xét, giải quyết. Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc chậm tham gia ý kiến thẩm định; kịp thời tham mưu UBND tỉnh có văn bản đôn đốc, chấn chỉnh đối với các trường hợp chậm trễ nhiều lần. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính xác định thời gian, lộ trình giải quyết từng hồ sơ bảo đảm phù hợp với tính chất, quy trình và điều kiện thực tế, không đặt ra thời hạn thiếu khả thi.

Đồng thời, tổ chức quán triệt trong tập thể lãnh đạo và các phòng chuyên môn, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 18840/UBND-KTTH về việc chấn chỉnh công tác thẩm định các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, bảo đảm nhà đầu tư cung cấp đầy đủ thành phần, tài liệu, bản vẽ, thông tin về vị trí, ranh giới và tọa độ khu đất theo quy định. Qua đó, hạn chế tình trạng hồ sơ phải bổ sung, giải trình nhiều lần, nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Cuộc họp được trực tuyến với xã Hòa Thắng

Đối với các dự án tại xã Hòa Thắng, địa phương khẩn trương rà soát, tham gia ý kiến đối với những hồ sơ đã quá hạn; phối hợp hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án phù hợp quy hoạch.