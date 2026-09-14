Lâm Đồng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 2 dự án cao tốc

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến ngày 14/9, dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng chiều dài 73,615 km, diện tích đất dự kiến thu hồi 621,128 ha, liên quan 2.516 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Đến nay, 2.465 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 3.219 tỷ đồng, diện tích 552,608 ha, đạt 98% số hộ và 88,97% diện tích cần phê duyệt. Diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt 506,46 ha, tương đương 81,54% tổng diện tích dự kiến thu hồi.

Về giải ngân, dự án được bố trí hơn 895 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026. Đến ngày 14/9, đã chuyển Kho bạc Nhà nước giải ngân 475,2 tỷ đồng, đạt 53,1%; trong đó Kho bạc Nhà nước đã giải ngân 465,4 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tuyến dài 64,97 km, trong đó đoạn qua Lâm Đồng dài 53,97 km. Tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn tỉnh là 401,97 ha, liên quan 931 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Đến ngày 14/9, đã phê duyệt phương án cho 916 hộ với tổng kinh phí hơn 1.123 tỷ đồng, diện tích 247,691 ha, đạt 98,4% số hộ nhưng mới đạt 61,62% diện tích cần phê duyệt. Diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư là 126,23 ha, đạt 31,4% tổng diện tích dự kiến thu hồi.

Dự án được bố trí hơn 1.229 tỷ đồng vốn năm 2026. Đến ngày 14/9, đã gửi và được Kho bạc Nhà nước giải ngân 536 tỷ đồng, đạt 43,6%. Tổng số tiền đã chi trả cho người dân hơn 683,5 tỷ đồng; còn 355 hộ với hơn 441 tỷ đồng đã được phê duyệt nhưng chưa chi trả.

Tại buổi làm việc, các đơn vị tập trung báo cáo những vị trí ưu tiên phục vụ thi công, tình hình bàn giao mặt bằng, các trường hợp còn vướng mắc về giá đất, pháp lý, tái định cư và những hồ sơ cần tiếp tục hoàn thiện. Một số điểm đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng, trong khi tại một số vị trí, người dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao hoặc còn kiến nghị liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ông Trần Văn Hiệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Việc đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, chi trả kinh phí và bàn giao mặt bằng tại các vị trí ưu tiên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm điều kiện thi công, đồng thời nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công đối với 2 dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục tập trung cao độ cho công tác GPMB, xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ triển khai và giải ngân của 2 dự án cao tốc. Trong đó, cần rà soát cụ thể từng vị trí, từng trường hợp còn vướng mắc để có giải pháp xử lý dứt điểm, nhất là tại các vị trí ưu tiên phục vụ thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; khẩn trương chi trả kinh phí đối với các trường hợp đã được phê duyệt và vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Đối với những trường hợp còn kiến nghị, khiếu nại liên quan đến giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các địa phương cần chủ động đối thoại, giải thích, tháo gỡ trên cơ sở đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công, xây dựng kế hoạch bàn giao mặt bằng theo từng khu vực, từng mốc thời gian cụ thể, ưu tiên những vị trí có thể tổ chức thi công ngay. Các đơn vị phải tăng cường phối hợp, không để tình trạng hồ sơ đã hoàn tất nhưng chậm chi trả hoặc mặt bằng đã đủ điều kiện nhưng chưa được bàn giao.