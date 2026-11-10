Lâm Đồng đẩy nhanh cấp phép mỏ, minh bạch thị trường vật liệu xây dựng

Gỡ điểm nghẽn nguồn cung, rút ngắn thủ tục khai thác

Nhu cầu vật liệu xây dựng tại Lâm Đồng tăng khi nhiều công trình, dự án đồng loạt triển khai, trong khi nguồn cung còn hạn chế. Tình trạng thiếu hụt cục bộ, giá vật liệu tăng cùng những bất cập trong dự báo, khảo sát và công bố giá đã tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư, tiến độ thi công, nhất là các dự án trọng điểm.

Để xử lý tình trạng này, ông Nguyễn Bá Út, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Công văn số 19602/UBND-XDCT ngày 9/11/2026, yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản.

Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng cần được quản lý chặt chẽ, bảo đảm nguồn cung phục vụ các công trình và tuân thủ quy định về tài nguyên. (Ảnh: C.H)

Trong đó, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Thuế tỉnh khảo sát nhu cầu, đánh giá khả năng cung ứng và tiềm năng khoáng sản để đề xuất mở mới các mỏ, bổ sung nguồn vật liệu cho thị trường. Nhiệm vụ khảo sát, đánh giá phải hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương hướng dẫn, cấp phép hoạt động khoáng sản và xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với các mỏ đã đấu giá thành công, cũng như những khu vực được chấp thuận.

Tỉnh cũng rà soát, xem xét nâng công suất các mỏ khoáng sản nhóm III, IV đủ điều kiện theo cơ chế đặc thù của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024; đồng thời đẩy nhanh đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng và báo cáo kết quả đấu giá trước ngày 20/11/2026.

Đặc biệt, tỉnh áp dụng cơ chế cấp phép thăm dò, khai thác trực tiếp cho chủ đầu tư hoặc nhà thầu đối với các công trình lớn nhằm cắt giảm các khâu trung gian, tối ưu hóa chi phí logistics và thời gian vận chuyển.

Minh bạch giá, nâng trách nhiệm quản lý tài nguyên

Bên cạnh việc bổ sung nguồn cung, Lâm Đồng đặt trọng tâm vào kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng, bởi tình trạng găm hàng, nâng giá hoặc cung cấp báo giá thiếu trung thực có thể làm gia tăng chi phí đầu tư và gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp xây dựng.

Sở Xây dựng được yêu cầu bám sát diễn biến thực tế để công bố chỉ số giá khách quan, sát thị trường, làm cơ sở để các ban quản lý dự án và nhà thầu tính toán chi phí chính xác. Các lực lượng chức năng gồm Quản lý thị trường, Công an tỉnh và cơ quan Thuế được huy động ra quân tổng lực, tăng cường thanh kiểm tra hoạt động lưu thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý, bán hàng không đúng giá niêm yết hoặc trốn thuế, không xuất hóa đơn.

Lâm Đồng yêu cầu rà soát nguồn cung cát, đá, vật liệu san lấp nhằm hạn chế tình trạng thiếu hụt và biến động giá ảnh hưởng đến tiến độ dự án. (Ảnh: C.H)

Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, 2, 3, tỉnh yêu cầu rà soát nhu cầu, nguồn cung và lượng vật liệu còn thiếu tại từng công trình; đồng thời yêu cầu nhà thầu chủ động ký hợp đồng với đơn vị cung ứng, bảo đảm nguồn vật liệu ổn định, không gián đoạn thi công.

Sự vào cuộc đồng bộ từ cấp tỉnh đến UBND các xã, phường và Đặc khu Phú Quý trong việc giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, kinh doanh vật liệu sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp và người dân, qua đó tạo đà vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Việc bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng có ý nghĩa trực tiếp đối với tiến độ đầu tư hạ tầng và năng lực triển khai các dự án tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, tăng nguồn cung không đồng nghĩa với khai thác bằng mọi giá. Yêu cầu đặt ra là phải cân đối giữa nhu cầu phát triển, khả năng cung ứng và trách nhiệm quản lý tài nguyên; bảo đảm hoạt động thăm dò, khai thác tuân thủ quy định, công khai và minh bạch. Đây cũng là cơ sở để hạn chế thất thoát tài nguyên, đồng thời, việc tính toán hợp lý cự ly vận chuyển, chi phí logistics cũng góp phần giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình hạ tầng.