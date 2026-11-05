Lâm Đồng: Đẩy nhanh bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Nhiều địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, tính đến đầu tháng 11/2026, các địa phương đã bàn giao gần 590ha. Đáng chú ý, các xã Di Linh, Hòa Ninh và Bảo Thuận đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng thuộc phạm vi dự án.

Tập trung phương tiện, nhân công đẩy nhanh tiến giải phóng mặt bằng dự án.

Tại xã Di Linh, ngày 30/10, chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ dân, với tổng diện tích hơn 6.300m². Việc cưỡng chế được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, trên cơ sở các quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Trần Nhật Thi, Chủ tịch UBND xã Di Linh cho biết, công tác thu hồi đất phục vụ dự án tại địa phương liên quan đến 495 hộ dân. Sau đợt cưỡng chế cuối tháng 10, xã đã hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích đất thuộc phạm vi dự án.

Tương tự, xã Hòa Ninh đã hoàn thành bàn giao 31,1ha đất phục vụ xây dựng cao tốc. Đến ngày 30/10, toàn bộ 118 hộ dân thuộc diện được phê duyệt phương án bồi thường đã ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Trong khi đó, tại xã Bảo Thuận, tổng diện tích bàn giao đạt hơn 70,6ha, liên quan đến 309 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức. Đến ngày 29/10, địa phương đã vận động chi trả tiền bồi thường cho 311/311 trường hợp, hoàn thành kế hoạch được giao.

Việc các địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng không chỉ tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà còn tạo điều kiện để chủ đầu tư, nhà thầu tiếp cận công trường, tổ chức thi công đồng bộ, hạn chế tình trạng dự án bị chia cắt bởi những vị trí chưa bàn giao đất.

Yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công

Mặc dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng toàn dự án đạt gần 95%, một số địa phương vẫn còn diện tích chưa hoàn thành. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến đơn giá bồi thường, xác định nguồn gốc đất, chính sách hỗ trợ, hành lang tuyến và bố trí tái định cư.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy giao thương và phát triển du lịch ở Lâm Đồng.

Cụ thể, tại xã Gia Hiệp, diện tích đã bàn giao đạt 65,28ha, tương đương khoảng 77,8% tổng diện tích thu hồi. Phần diện tích còn lại hơn 18,64ha, trong đó có khu vực nút giao Gia Hiệp. Địa phương còn 25 hộ chưa phối hợp kiểm đếm do có kiến nghị liên quan đến giá đất và hành lang lộ giới cao tốc.

Tại xã Bảo Lâm 2, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt trên 89%, còn 23 hộ với diện tích 2,81ha chưa bàn giao. Trong số này, có 18 hộ sử dụng đất có nguồn gốc từ Nông trường Tỉnh ủy, đề nghị được bồi thường về đất. Các trường hợp này cần tiếp tục được rà soát, đối chiếu quy định để có phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện mặt bằng chính của dự án gần như đã được bàn giao 100%, các vị trí ưu tiên cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng một số vị trí đã bàn giao mặt bằng nhưng nhà thầu chưa triển khai thi công.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu các nhà thầu khẩn trương khắc phục, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ dự án.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Đối với những diện tích đã được bàn giao, chủ đầu tư và nhà thầu phải chủ động triển khai thi công, không để xảy ra tình trạng mặt bằng đã có nhưng công trường chậm triển khai, ông Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài hơn 73,6km, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 621ha. Đây là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, kết nối khu vực phía Nam với trung tâm tỉnh Lâm Đồng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.