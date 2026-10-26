Lâm Đồng đẩy mạnh việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Cửa khẩu Tân Thanh

Xuất khẩu nông sản vẫn là trụ cột

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, tình hình xuất nhập khẩu giữa Lâm Đồng và Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2026 có nhiều điểm sáng. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa từ Lâm Đồng sang Trung Quốc ước đạt 215,70 triệu USD, chiếm khoảng 8,4% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh.

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu cho thấy thế mạnh tuyệt đối của nông sản và khoáng sản:

Trái cây tươi: 130,95 triệu USD - mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Cao su và các sản phẩm từ cao su: 40,37 triệu USD. Thủy hải sản: 11,50 triệu USD. Alumin: 10,69 triệu USD. Quặng: 6,52 triệu USD Các mặt hàng khác: 15,66 triệu USD

Ở chiều ngược lại, tổng giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc vào Lâm Đồng đạt khoảng 387,74 triệu USD, chiếm tới 26,53% tổng giá trị nhập khẩu của tỉnh. Các mặt hàng nhập khẩu chính là máy điện, thiết bị điện (218,68 triệu USD), máy móc, thiết bị cơ khí (48,19 triệu USD), sản phẩm bằng sắt thép (25,46 triệu USD), chủ yếu phục vụ cho sản xuất.

Số liệu cho thấy, Trung Quốc có vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng và tiêu thụ của Lâm Đồng. Nhập siêu lớn về máy móc, thiết bị cũng cho thấy nhu cầu đầu tư vào công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch của tỉnh là rất lớn.

Cơ hội lớn cho sầu riêng, bơ, cà phê, chè hữu cơ

Đánh giá Trung Quốc còn nhiều dư địa để mở rộng xuất khẩu, Sở Công Thương Lâm Đồng đã đề xuất 4 nhóm giải pháp hợp tác trọng tâm với tỉnh Hà Nam trong thời gian tới, tập trung mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp.

Tăng cường các chương trình kết nối giữa doanh nghiệp hai tỉnh: Đề nghị phía Hà Nam hỗ trợ doanh nghiệp Lâm Đồng kết nối với các nhà nhập khẩu, chuỗi siêu thị, nhà phân phối, doanh nghiệp chế biến thực phẩm và các sàn thương mại điện tử tại Hà Nam. Các sản phẩm được ưu tiên khảo sát nhu cầu gồm, sầu riêng, bơ, cà phê, chè, rau củ, trái cây, thủy sản và thực phẩm chế biến - đây đều là những sản phẩm có tiềm năng rất lớn để phát triển theo hướng hữu cơ, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Đề nghị Hà Nam phối hợp cung cấp danh sách nhà nhập khẩu, đầu mối phân phối có nhu cầu mua hàng; hỗ trợ tổ chức Tuần hàng hoặc chương trình giới thiệu sản phẩm Lâm Đồng ngay tại Hà Nam.

Kết nối doanh nghiệp Lâm Đồng với các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc nói chung và Hà Nam nói riêng. Tổ chức các chương trình quảng bá trực tuyến, livestream giới thiệu sản phẩm và Tuần hàng Việt Nam trên các nền tảng phù hợp. Đây là kênh đặc biệt hiệu quả cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm hữu cơ có câu chuyện thương hiệu.

Hợp tác đầu tư vào hạ tầng nông nghiệp công nghệ cao

Đây là đề xuất mang tính chiến lược, Lâm Đồng mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Hà Nam đầu tư vào Trung tâm thu mua, phân loại, đóng gói, kho lạnh và logistics nông sản quy mô lớn; đầu tư dây chuyền tự động hóa, nhà máy sản xuất máy móc phục vụ chế biến và bảo quản sau thu hoạch tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Có thể thấy, định hướng hợp tác không chỉ dừng lại ở mua - bán mà đang chuyển dịch sang đầu tư vào chiều sâu chuỗi giá trị. Nếu tận dụng tốt nguồn máy móc, công nghệ bảo quản sau thu hoạch từ Trung Quốc kết hợp với lợi thế về vùng nguyên liệu sạch, khí hậu ôn đới đặc thù của Lâm Đồng, tỉnh hoàn toàn có thể xây dựng được các vùng nguyên liệu hữu cơ đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường Trung Quốc và vươn ra toàn cầu.

Việc kết nối với một tỉnh có hơn 99 triệu dân như Hà Nam sẽ là cú hích quan trọng để nông sản Lâm Đồng, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế./.