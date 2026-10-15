Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng AI, nâng chất lượng du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và truyền thông phục vụ phát triển du lịch năm 2026.

Chương trình gồm 6 lớp, hướng đến nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ quản lý, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch và người lao động. Nội dung đào tạo chú trọng kỹ năng thực hành, đáp ứng nhu cầu quản lý, kinh doanh, quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và xây dựng thương hiệu trên môi trường số.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lan Ngọc nhấn mạnh, trước yêu cầu chuyển đổi số, việc trang bị kỹ năng công nghệ, AI và truyền thông cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của điểm đến. Sở đề nghị giảng viên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời khuyến khích học viên chủ động trao đổi, vận dụng kiến thức vào hoạt động chuyên môn.

Theo kế hoạch chuyển đổi số du lịch năm 2026, tỉnh Lâm Đồng tập trung phát triển du lịch thông minh, khai thác các nền tảng số dùng chung và nâng cao hiệu quả quảng bá điểm đến. Các nội dung triển khai gồm ứng dụng AI, truyền thông số, quản trị khách hàng trực tuyến, kinh doanh số và thanh toán không dùng tiền mặt thông qua thẻ du lịch số.

Đáng chú ý, ngành du lịch dự kiến lắp đặt 25 biển, bảng thông tin tích hợp mã QR tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Giải pháp này giúp du khách thuận tiện tra cứu thông tin về điểm đến, sản phẩm và dịch vụ bằng thiết bị di động, đồng thời hỗ trợ quảng bá tài nguyên du lịch địa phương.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, dự kiến triển khai từ tháng 9 đến tháng 12/2026. Thông qua các chương trình này, Lâm Đồng hướng đến nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp, từng bước đổi mới phương thức phục vụ, tăng khả năng tiếp cận thị trường và thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững.