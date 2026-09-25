Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Điểm dừng chân đèo D’ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt được triển khai tạo điểm nhấn cảnh quan hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Theo Ban Tuyên truyền - Quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thông tin về Festival. Nội dung tập trung vào công tác chuẩn bị, tiến độ tổ chức, không gian hoa, các hoạt động hưởng ứng, quảng bá du lịch và những chương trình trọng điểm của lễ hội.

Cụ thể, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã thực hiện 123 tin, bài, phóng sự về Festival; đồng thời, xây dựng chuyên mục “Điểm hẹn mùa hoa 2026”, podcast và trailer Festival.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phát hành 4 số Đặc san Lam Dong Connection với 5.800 cuốn, triển khai quảng bá trên các ấn phẩm trong nước và quốc tế; thực hiện các sản phẩm truyền thông bằng tiếng Anh, Nhật, Hàn, Nga và Trung Quốc. Trang thông tin festivalhoadalat.com đang được hoàn thiện để đưa vào vận hành.

Các địa phương khu vực trung tâm Lâm Đồng tập trung chỉnh trang những tuyến đường, khu vực công cộng, xây dựng thêm các không gian hoa phù hợp với cảnh quan đô thị

Thời gian tới, Ban Tuyên truyền - Quảng bá tập trung chuẩn bị họp báo lần 1; tham mưu UBND tỉnh làm việc với Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về truyền hình trực tiếp khai mạc Festival. Đồng thời, hoàn thiện bộ nhận diện, các sản phẩm quảng bá đa ngôn ngữ, đưa website festivalhoadalat.com vào vận hành và hoàn thành 6 cụm pano tại các cửa ngõ tỉnh.

Ban tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình, sự kiện điểm nhấn; chủ động theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, thống nhất về Festival.

Ban Tuyên truyền - Quảng bá đề nghị các đơn vị chủ trì chương trình, sự kiện cung cấp sớm, đầy đủ thông tin, hình ảnh, video và đầu mối liên hệ; tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông để thông tin về Festival được cập nhật kịp thời, chính xác, sinh động, góp phần quảng bá hình ảnh Festival Hoa Đà Lạt để công tác truyền thông được triển khai kịp thời, hiệu quả.