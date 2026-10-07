Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; những thành tựu sau 40 năm đổi mới trong hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường văn hóa, bảo tồn di sản, phát triển văn học, nghệ thuật, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và 5 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các hoạt động hưởng ứng được gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, qua đó, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí, đơn vị, địa phương được khuyến khích triển khai chiến dịch truyền thông đa nền tảng, kết hợp các phương thức truyền thống với hiện đại. Tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng; đồng thời, đẩy mạnh tin, bài, phóng sự, phim tài liệu, infographic, video ngắn, podcast, triển lãm số, bản đồ số di sản và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, di sản.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tham gia chương trình “Bản Sắc” năm 2026, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên được vận động tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Hiểu biết Bản Sắc” trên website bansac.vn; đồng thời, sáng tạo video Podcast dự thi cuộc thi “Kết nối Bản Sắc”, phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có ít nhất 2 video tham gia.

Qua đó, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với Nhân dân, khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia sáng tạo, bảo tồn và thụ hưởng văn hóa, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.