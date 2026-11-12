Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam

Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc

Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam và truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung tuyên truyền cần chú trọng những thành tựu xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; các giá trị truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái và những mô hình tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

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Công tác tuyên truyền được triển khai trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử, nền tảng số và mạng xã hội chính thống; đồng thời, lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể và các hoạt động tại khu dân cư.

Các địa phương cần gắn tuyên truyền với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm thiết thực, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở văn hóa và khu dân cư tổ chức treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu từ ngày 10/11 đến hết ngày 24/11/2026. Việc trang trí tập trung tại các tuyến đường chính, khu vực trung tâm, cơ quan, công sở, trường học, nhà văn hóa và nơi công cộng.

Các địa phương cần vận động hộ gia đình treo cờ Tổ quốc; đồng thời, kiểm tra, thay thế cờ bạc màu, rách, hỏng và chỉnh trang hệ thống cổ động trực quan bảo đảm mỹ quan, an toàn, tiết kiệm.

Cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)

Bên cạnh đó, các địa phương cần vận động người dân tích cực tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động trong Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp. Các khu dân cư quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc ý nghĩa các sự kiện, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong Nhân dân.