Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học

Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh

Đây là một trong những tiểu dự án thuộc dự án 07 chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy năm 2026 với tổng kinh phí được giao là 2,557 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng Nguyễn Thị Thu cho biết: Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trọng tâm của kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa ma túy cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; đồng thời phát huy vai trò chủ động của nhà trường trong việc ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Sở GD&ĐT đặt mục tiêu quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2026 bảo đảm đạt tỷ lệ giải ngân 100%, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: 100% cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. 100% cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Tổ chức tuyên truyền tại 21 đơn vị (tỷ lệ 20% tổng số đơn vị trực thuộc) khối trung học phổ thông, kết hợp truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Tổ chức 2 hội thi lớn: hội thi “Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy” dành cho giáo viên và hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh. Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác triển khai tại 21 đơn vị trường học trực thuộc.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, ngành giáo dục Lâm Đồng tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ chủ đạo, bao gồm: cung cấp tài liệu, đề cương và bài giảng điện tử chuẩn hóa đến các cơ sở giáo dục và đội ngũ giáo viên cốt cán. Cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn cấp bộ và tổ chức 3 lớp tập huấn cấp tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, diễn đàn trải nghiệm, tọa đàm, sinh hoạt dưới cờ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh cùng các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục, phóng sự chuyên đề. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh và năng lực sư phạm cho giáo viên.

Thành lập các đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất để đánh giá thực chất hiệu quả triển khai, chất lượng sản phẩm đầu ra tại các đơn vị.

Hội thi phòng, chống ma túy trong trường học năm 2026

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, đúng chế độ, góp phần xây dựng thế hệ học sinh Lâm Đồng bản lĩnh, tri thức và nói "không" với ma túy.