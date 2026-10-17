Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền Chiến dịch 'Không Một Mình' năm 2026

Chiến dịch "Không Một Mình" được triển khai từ ngày 10/10/2026 đến ngày 10/12/2026

Chiến dịch được triển khai từ ngày 10/10/2026 đến ngày 10/12/2026, với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên” - thông điệp chính “Kết nối không tổn thương”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác phòng, chống xâm hại trực tuyến, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Chiến dịch sẽ tập trung phổ biến kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các hành vi xâm hại trực tuyến như bắt nạt, dụ dỗ, lừa đảo, thao túng tâm lý, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán trái phép thông tin, hình ảnh cá nhân và các hành vi gây tổn thương khác.

Hướng dẫn trẻ em, thanh thiếu niên bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng Internet an toàn, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô, bạn bè, người lớn đáng tin cậy khi gặp nguy cơ hoặc bị xâm hại.

Một buổi tuyên truyền cho học sinh về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

Đồng thời lan tỏa thông điệp hành động của chiến dịch, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ trẻ em. Bên cạnh đó, khuyến khích mọi người chủ động chia sẻ thông tin chính thống, không phát tán nội dung xâm hại, xúc phạm hoặc gây tổn thương cho người khác trên môi trường mạng.

Đặc biệt, nội dung tuyên truyền trọng tâm là cuộc thi “Tìm kiếm Gương mặt Đại sứ An toàn số học đường tỉnh Lâm Đồng năm 2026”, phong trào cộng đồng “5 phút cùng em”, cuộc thi trải nghiệm trực tuyến tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên và các hoạt động giáo dục kỹ năng, workshop, mô hình, cách làm hiệu quả trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Qua đó, vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động phù hợp và lan tỏa thông điệp của chiến dịch.

Cần lan tỏa những câu chuyện tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền chiến dịch “Không Một Mình” trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử, nền tảng số và mạng xã hội. Tăng cường đăng tải tin, bài, phóng sự, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình, video, infographic, poster, hình ảnh và các sản phẩm truyền thông phù hợp; lan tỏa những câu chuyện tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống xâm hại trực tuyến, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.