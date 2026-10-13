Lâm Đồng đẩy mạnh triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam

Lâm Đồng chú trọng tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, Hội Người cao tuổi tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, đẩy mạnh công tác thăm hỏi, trợ giúp được ưu tiên đối với người cao tuổi thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người cô đơn, không nơi nương tựa và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh chú trọng tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo quy định. Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục được phát triển; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và giao lưu giữa các thế hệ được khuyến khích tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương lồng ghép hoạt động giao lưu, tôn vinh người cao tuổi với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Sở Tài chính hướng dẫn bố trí, sử dụng kinh phí tổ chức các hoạt động đúng quy định; đồng thời, bảo đảm việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức và lãng phí.

Việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ quyền lợi người cao tuổi, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn và phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội.