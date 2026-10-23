Lâm Đồng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 (hàng đầu, bên phải); Đại tá Trần Cảnh Khâm, Đại biểu Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (hàng đầu, bên trái) tham dự hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7; Đại tá Trần Cảnh Khâm, Đại biểu Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Các đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh (ở giữa); Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (ngoài cùng bên trái); Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh (ngoài cùng bên phải) đồng chủ trì hội nghị

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước thời hạn

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Châu Thị Đào phát biểu tại hội nghị

Trong đó, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt, hoàn thành ngày 12/8/2026, trước thời hạn tỉnh giao hơn 3 tháng. Toàn tỉnh có 4.776 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu, trong đó 3.625 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt tỷ lệ 75,9%; 1.151 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Riêng khu vực Bình Thuận, trong tổng số 3.431 mộ cần lấy mẫu, có 2.992 mộ đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 87,2%, cao nhất toàn tỉnh.

Trung tá Trần Xuân Hổ, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K75, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại hội nghị

Ngày 15/9/2026, Ban Chỉ đạo tỉnh hoàn thành bàn giao 3.625 mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để phục vụ giám định ADN, đạt 100% số mẫu đủ điều kiện lấy mẫu.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06), Bộ Công an và đơn vị thu mẫu GeneViet tổ chức 16 điểm thu nhận mẫu tập trung trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đã thu nhận 1.371/1.366 mẫu sinh phẩm thân nhân theo họ ngoại của liệt sĩ, đạt 100,37% chỉ tiêu, vượt 5 trường hợp so với kế hoạch.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Lâm Đồng Dương Công Hiệp phát biểu tại hội nghị

Để tạo điều kiện cho thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng hoặc không thể đi lại, Công an tỉnh thành lập 3 tổ thu nhận mẫu lưu động, trực tiếp đến nhà lấy mẫu của 46 thân nhân, trong đó có 10 mẹ đẻ liệt sĩ và 36 thân nhân già yếu. Hoạt động được thực hiện đúng quy trình, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm đối với gia đình các liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin trong giai đoạn tiếp theo

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập vẫn gặp nhiều khó khăn do thông tin về liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ còn hạn chế; nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu, nắm rõ địa điểm chôn cất liệt sĩ ngày càng ít.

Một số thông tin chưa chính xác, khiến việc khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm mất nhiều thời gian. Nhiều nghĩa trang liệt sĩ được nâng cấp qua nhiều lần, kết cấu phần mộ kiên cố, gây khó khăn cho công tác lấy mẫu hài cốt.

Tập trung thực hiện hiệu quả giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, vướng mắc; làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong phối hợp tuyên truyền, thu thập thông tin, xác minh danh tính liệt sĩ và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân. Qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở những kết quả và hạn chế được chỉ ra, hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ trách nhiệm tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị; hiệu quả phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin; tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang; việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Quân khu 7 và các ý kiến thảo luận để hoàn thiện báo cáo, tham mưu phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc

Các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị và địa phương cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 7 tham dự hội nghị

Mặt khác, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ. Những thông tin tiếp nhận phải được kiểm tra, xác minh, đối chiếu chặt chẽ, phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập.

Hội nghị được tổ chức kết nối trực tuyến tới các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh cũng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tìm kiếm, ưu tiên những địa điểm đã có thông tin rõ ràng; rà soát, xác định các khu vực trọng điểm; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an, các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Việc khai thác hồ sơ, danh sách liệt sĩ, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội và cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cần được chú trọng để kết nối thông tin, khoanh vùng địa bàn tìm kiếm.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm nâng cao hiệu quả giai đoạn 2 của "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác minh địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đối với các phần mộ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ, cần tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn, thực hiện lấy mẫu hài cốt theo đúng quy định sau khi đã xác định bằng phương pháp thực chứng. Tỉnh cũng quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với Đội K75 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn 2 của chiến dịch.

Đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của Nhân dân, quyết tâm nâng cao hiệu quả giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Qua đó, từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đà Lạt

Lãnh đạo xã Cát Tiên 2 tham dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. (Ảnh: Chính Thành)

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đắk Song dự và theo dõi Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. (Ảnh: Lê Phước)

Lãnh đạo xã Tân Thành tham dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. (Ảnh: Minh Vân)