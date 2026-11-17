Các đại biểu tham quan triển lãm “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - Giá trị văn hóa, di sản”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh cho biết, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về địa chất, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa. Đây là nguồn tài nguyên quý, có ý nghĩa quan trọng đối với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và mở rộng không gian phát triển du lịch địa phương.

Theo bà Linh, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chức năng với doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân. Việc hình thành mạng lưới đối tác nhằm tạo dựng cơ chế liên kết, chia sẻ trách nhiệm và nguồn lực, qua đó thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch, giáo dục di sản và quảng bá hình ảnh Công viên địa chất.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh phát biểu khai mạc tại chương trình tập huấn xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về Công viên địa chất, vai trò của mạng lưới đối tác trong bảo tồn các giá trị địa chất, địa mạo, cảnh quan, đa dạng sinh học và văn hóa. Ban tổ chức cũng hướng dẫn tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký tham gia; đồng thời làm rõ quyền lợi, trách nhiệm và những cam kết của các tổ chức, cá nhân khi trở thành đối tác chính thức.

Các đại biểu doanh nghiệp đối tác mong muốn hình thành hệ thống liên kết thực chất, đưa công tác bảo tồn di sản gắn chặt hơn với hoạt động kinh tế, văn hóa và đời sống.

Thông qua thảo luận, các đơn vị quản lý có thêm điều kiện kết nối với chính quyền cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở giáo dục và cộng đồng dân cư. Trọng tâm là củng cố các đối tác hiện có, vận động thêm những thành viên đủ điều kiện, từng bước hình thành hệ thống liên kết thực chất, đưa công tác bảo tồn di sản gắn chặt hơn với hoạt động kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội.

Ông Trần Quốc Huy, đại diện Farm Phượng Vàng Eco Garden Hill & Homestay, cho biết đơn vị mong muốn tham gia quảng bá Công viên địa chất thông qua xây dựng các chương trình du lịch, kết nối và đưa du khách đến tham quan, trải nghiệm trực tiếp các giá trị di sản.

Ông Huy đề xuất tổ chức thêm những hoạt động sáng tạo, có sức lan tỏa trong cộng đồng như cuộc thi ảnh, sáng tác âm nhạc, phim ngắn về Công viên địa chất; đồng thời vận động doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và những người yêu di sản tham gia các câu lạc bộ văn hóa, di sản. Qua đó, mỗi tổ chức, cá nhân có thể trở thành một chủ thể tích cực trong gìn giữ, giới thiệu những giá trị đặc sắc của vùng đất.

Đại diện Farm Phượng Vàng Eco Garden Hill & Homestay đề xuất tổ chức thêm các hoạt động sáng tạo có sức lan tỏa trong cộng đồng về Công viên địa chất.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Văn hóa và quản lý Công viên địa chất Đắk Nông ký kết Biên bản hợp tác với Farm Phượng Vàng Eco Garden Hill & Homestay và Bảo tàng hóa thạch Đăng Tâm (phường Nam Gia Nghĩa). Đây là bước cụ thể hóa sự liên kết giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục và bảo tồn, góp phần đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu di sản đến công chúng.

Trung tâm Văn hóa và quản lý Công viên địa chất Đắk Nông ký kết Biên bản hợp tác với Farm Phượng Vàng Eco Garden Hill & Homestay và Bảo tàng hóa thạch Đăng Tâm (phường Nam Gia Nghĩa).

Dịp này, Triển lãm “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - Giá trị văn hóa, di sản” giới thiệu 60 hình ảnh về địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa, con người và những điểm đến tiêu biểu. Không gian “Cao nguyên M’Nông - Xứ sở của những âm điệu” mang đến các tiết mục dân ca, dân vũ, diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống cùng những ca khúc về quê hương, đất nước, con người và thiên nhiên phía tây tỉnh Lâm Đồng.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có diện tích khoảng 4.760km², trải rộng trên địa bàn 22 xã, phường phía tây tỉnh Lâm Đồng. Khu vực đã hình thành ba tuyến du lịch chủ đề: “Trường ca của Lửa và Nước”, “Bản giao hưởng của Làn gió mới” và “Âm vang từ Trái Đất”; đồng thời xây dựng mạng lưới 12 đối tác chính thức, kết nối khoảng 41 điểm di sản, điểm đến.