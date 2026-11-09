Lâm Đồng đẩy mạnh hợp tác thương mại, công nghiệp với Italia

Lâm Đồng và Italia tăng cường hợp tác, mở rộng cơ hội phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, du lịch và đầu tư bền vững.- Hình minh hoạ

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh sang Italia ước đạt 60,44 triệu USD, chiếm khoảng 2,1% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Trong đó, cà phê tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực với giá trị 47,33 triệu USD; len, lông động vật và các sản phẩm từ len đạt 10,22 triệu USD; thủy sản đạt 2,52 triệu USD. Ngoài ra, tỉnh còn xuất khẩu hạt điều, giày dép và nguyên liệu sang thị trường này.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Italia vào Lâm Đồng đạt khoảng 0,78 triệu USD, chiếm 0,05% tổng giá trị nhập khẩu của tỉnh. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm hạt dầu, quả có dầu và các loại hạt khác; chất chiết xuất làm thuộc da, thuốc nhuộm, sơn và chất màu; plastic và sản phẩm bằng plastic; đồ uống, rượu, giấm cùng các sản phẩm từ len.

Những con số trên cho thấy quan hệ thương mại giữa Lâm Đồng và Italia hiện có dư địa phát triển, nhất là trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh của địa phương và tiếp cận nguồn công nghệ, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất công nghiệp.

Tăng cường hợp tác công nghiệp, chuyển giao công nghệ

Định hướng hợp tác trong thời gian tới, Sở Công Thương Lâm Đồng xác định công nghiệp là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng kết nối với Italia. Đây là quốc gia có thế mạnh về thời trang, thiết kế, dệt may, da giày và công nghệ sản xuất. Trong khi đó, doanh nghiệp Lâm Đồng có nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày cũng như tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến.

Trên cơ sở lợi thế bổ trợ giữa hai bên, tỉnh đề xuất phía Italia hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ trong các công đoạn dệt, nhuộm, hoàn tất vải; đồng thời hợp tác phát triển sản phẩm may mặc, đặc biệt là các sản phẩm từ tơ tằm.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm thời trang, da giày. Đây được xem là hướng đi nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đa dạng hóa hoạt động sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp thời trang.

Tỉnh cũng đề xuất giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Italia có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, máy móc và thiết bị công nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Qua đó, góp phần thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp địa phương.

Mở rộng kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường

Trong lĩnh vực thương mại, Sở Công Thương đề xuất Cơ quan Xúc tiến Thương mại Italia (ITA) và Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM) hỗ trợ kết nối các nhà nhập khẩu, nhà phân phối Italia với doanh nghiệp xuất khẩu của Lâm Đồng.

Đồng thời, tỉnh mong muốn phối hợp tổ chức các hội nghị kết nối giao thương Việt Nam – Italia tại Lâm Đồng, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên trực tiếp trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Việc tăng cường kết nối với các tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp Italia được kỳ vọng sẽ giúp hàng hóa thế mạnh của Lâm Đồng tiếp cận sâu hơn thị trường châu Âu, nhất là các sản phẩm cà phê, thủy sản, nông sản chế biến và sản phẩm có giá trị gia tăng.

Với nền tảng thương mại đã được hình thành cùng định hướng hợp tác cụ thể trong công nghiệp và xúc tiến thương mại, Lâm Đồng kỳ vọng mở rộng quan hệ hợp tác với Italia theo hướng thực chất, hiệu quả và lâu dài; qua đó góp phần thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương./.