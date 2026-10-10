Lâm Đồng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường nông sản

Lâm Đồng tăng cường hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp với nước Campuchia- Ảnh Báo Lâm Đồng

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, việc triển khai các nhiệm vụ ngoại giao kinh tế được gắn với hoạt động sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản chủ lực. Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nắm bắt tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định kiểm dịch thực vật cũng như các hàng rào kỹ thuật của những thị trường nhập khẩu lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Công tác quảng bá thương hiệu nông sản địa phương gắn với nhãn hiệu tập thể và mã số vùng trồng cũng được quan tâm.

Một trong những hoạt động nổi bật là hợp tác, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp với các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại tỉnh Champasak, năm 2024, Lâm Đồng đã tổ chức đào tạo cho 8 cán bộ về kỹ thuật sản xuất cây giống, canh tác rau, cây ăn quả như bơ, chanh dây, sầu riêng, cùng phương pháp nuôi cấy mô và kỹ năng giảng dạy. Các chương trình tập huấn cũng được triển khai trực tiếp tại địa phương, kết hợp khảo sát, tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật tại các mô hình thực nghiệm.

Năm 2025, hoạt động chuyển giao kỹ thuật tiếp tục được thực hiện đối với nhiều loại rau như xà lách, cải xanh, cải thảo, bí đỏ, súp lơ, đậu cove, dưa leo và cà chua. Từ kết quả hỗ trợ, ngành nông nghiệp tỉnh Champasak đã xây dựng vườn ươm, sản xuất và cung ứng khoảng 8.000 cây giống sầu riêng ra thị trường, đồng thời tiếp tục gieo ươm khoảng 3.000 cây giống.

Tại tỉnh Bolykhamxay, Lâm Đồng đã đào tạo 10 cán bộ kỹ thuật về sản xuất cây giống, canh tác rau, cây ăn quả và nuôi cấy mô trong năm 2024. Địa phương cũng được hỗ trợ nhiều loại giống, gồm 8.000 cây súp lơ, 6.000 cây cà chua, 660 cây bơ, 558 cây sầu riêng và 1.155 cây chanh dây. Theo báo cáo, các giống cây được hỗ trợ có tỷ lệ sống cao và sinh trưởng tốt. Năm 2025, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 151,5 kg và 10.000 hạt giống các loại rau.

Trong năm 2026, hoạt động hợp tác còn được mở rộng sang tỉnh Xaysomboun. Ngày 26/8, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hoàn thành việc vận chuyển, bàn giao 2.800 cây giống hoa thuộc 8 chủng loại cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Xaysomboun tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An. Với tỉnh Xieng Khouang, đơn vị đang tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác để làm cơ sở triển khai trong thời gian tới.

Song song với hợp tác quốc tế, công tác hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm dịch thực vật phục vụ xuất khẩu tiếp tục được triển khai. Từ năm 2022 đến ngày 8/10/2026, Chi cục đã tiếp nhận 927 lô hàng với tổng khối lượng 121.273,6 tấn/m³ và cấp 737 giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật theo đúng trình tự, thủ tục. Hoạt động này góp phần kiểm soát sinh vật gây hại, hạn chế nguy cơ xâm nhập dịch hại và bảo vệ sản xuất nông nghiệp địa phương.

Đơn vị cũng phối hợp với tổ chức CAB International triển khai mô hình quản lý sâu đục lá cà chua Nam Mỹ trên diện tích 1.000 m² tại xã Nam Ban Lâm Hà, hướng tới nâng cao hiệu quả phòng trừ sinh vật gây hại và giảm tác động đến môi trường. Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục đã chủ trì 4 cuộc họp với các doanh nghiệp đến từ Hà Lan, Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc để tìm hiểu tiềm năng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh tại Lâm Đồng.

Thời gian tới, ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục mở rộng mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, đẩy mạnh chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc nông sản. Đồng thời, tỉnh tăng cường kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, hoàn thiện các chương trình hợp tác với Lào và vận động nguồn vốn đầu tư vào chế biến sâu, nông nghiệp thông minh, công nghệ cao. Đây là những hướng đi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu nông sản Lâm Đồng theo hướng bền vững./.