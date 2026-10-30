Lâm Đồng đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp với tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc)

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Trọng tâm trong đề xuất hợp tác lần này là việc đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo và phát triển các giống rau, hoa, sâm chất lượng cao có khả năng thích ứng tốt với tình trạng biến đổi khí hậu. Để đạt được mục tiêu này, Lâm Đồng chủ động kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu uy tín tại Hàn Quốc nhằm tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất giống hiện đại.

Phía bạn sẽ hỗ trợ tư vấn, đầu tư trang thiết bị tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả nuôi cấy mô và kiểm soát nguồn giống sạch bệnh. Song song đó, tỉnh sẽ tiến hành mua bản quyền các dòng cây mẹ có giá trị kinh tế cao, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ kỹ thuật viên địa phương.

Không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất, tỉnh Lâm Đồng còn đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng nông nghiệp hiện đại thông qua việc học hỏi kinh nghiệm quản lý, phân phối logistics từ phía Hàn Quốc. Địa phương đang tích cực mời gọi các nhà đầu tư Gyeongsangbuk tham gia nghiên cứu, đầu tư vào các dự án trọng điểm như Trung tâm giao dịch hoa Đà Lạt và Trung tâm logistics kết hợp cảng cạn, tạo tiền đề vững chắc cho công tác chế biến, bảo quản và vận chuyển nông sản.

Ở khâu tiêu thụ, tỉnh tập trung thúc đẩy kết nối giao thương trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Lâm Đồng sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà nhập khẩu Hàn Quốc đến tìm hiểu thị trường, ký kết hợp đồng tiêu thụ các mặt hàng chủ lực như cà phê, tơ lụa, hoa tươi, rau củ quả cũng như các loại cây củ giống.

Đích đến của chương trình là đưa các sản phẩm đặc trưng này thâm nhập trực tiếp vào hệ thống chuỗi siêu thị và các kênh bán lẻ lớn tại Hàn Quốc.

Chương trình hợp tác sâu rộng với tỉnh Gyeongsangbuk hứa hẹn tạo nên đòn bẩy quan trọng, giúp Lâm Đồng phát huy tối đa lợi thế nông nghiệp công nghệ cao và khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản quốc tế./.